提升说话能力｜荃湾公立何传耀纪念小学演说冠军日常训练心法 3个提升演说技巧贴士

提升说话能力｜现为荃湾公立何传耀纪念小学（下称何传耀）小三学生潘德承，去年9月参加由GAPSK语文推广委员会主办，语文教育及研究常务委员会支持及语文基金拨款之「中国经典故事演说比赛」（2024 / 25学年）初小组冠军。德承的姐姐早是何传耀的学生，顺理成章弟弟也一并入读，姐姐一直有参加演说，德承在家常看姐姐练习，觉得朗诵、演说很有趣。「演说是演那个人的特点，可说是扮演人物，有时只用声线去演，有时可按人物去装扮，整件事非常好玩。」德承入读小一即投入活动，最意想不到是第一次演说比赛就拿亚军，从此更有信心。

荃湾公立何传耀纪念小学小三学生潘德承（图：陈仲梁）

演说冠军分享心得：妈妈和老师是伯乐

时隔多月，回想夺冠那一刻，德承坦言开心又惊喜，因为有一位参赛者的名字跟自己相似，当宣布对方是季军时，德承还以为是自己，接着亚军另有其人，心想今次落空了。「当宣读冠军名字是自己时，我有点呆住了，真是我吗？自己是抱着学习心态参加，获奖是意料不到，最开心是花了两个多月练习，最终得到评判的肯定，真的很鼓舞。」当日比赛是演说一篇古文，德承要压低声线演说官员一角，每次练习之始「揾声」是必须。「老师会陪我尝试怎样说话才像成年男人，慢慢找出适合的那把声，同时会逐个字教我读一次，对我来说准确掌握普通话的发音和故事神态最难，所以妈妈会陪我查字典纠正发音。」老师和妈妈可说是德承的伯乐，妈妈是最初发现儿子有表演天分，学校的负责老师就留意到德承的潜力，推荐他代表学校参赛。

「攞奖是开心的！」德承笑着说。（图片来源：受访者提供）

有潜质而不努力只是枉然，德承为了准备比赛，每天早上上学前和晚上休息前都会练习一遍。「不用练习太久，因为练太久会疲累，我会对着镜子观察表情。（每天练习辛劳吗？）不会，我很享受，有时就算不用练习，也会找些篇章来朗读。」日子有功，德承发现不论中英文也识多了词汇。记者笑言德承已经享受舞台，他点头说：「太喜欢比赛过程的刺激好玩，而且可以学习别人长处，拿冠军这个比赛高手如云，在台下看到有些参赛者的肢体动作流畅自然，大细声控制得宜，心里默默记着，希望将来也用得上。」

（图：陈仲梁）

投入练习，也要兼顾学业，德承最开心爸妈是他的头号忠粉。「无论多忙，他们每天都会陪我练习，有时又会帮忙装扮，比赛时妈妈更会留意观众反应，给我很多有用意见。」拿了冠军，一家人吃了自助餐庆祝，5月底德承有另一场比赛，代表新界区跟香港区与九龙区冠军代表竞赛，如果获奖会如何庆祝？「真的有奖才想吧！（笑）现在先努力练习。」

（图：陈仲梁）

演说日常训练好轻松

吴家华老师负责指导德承与其他同学，她说德承年纪小小拥有「不计较成败，先尝试再说」的成熟心态，会消化老师的指导。 「这是其过人之处，会听取意见融汇贯通。」演说是「演」和「说」，容许适度口语化和个人风格，吴老师坦言会先在朗诵队挑选有潜质学生，而且不止看天赋，也要了解家长的支援意愿。「演说需要大量解读文字，对小学生来说颇深奥，如果家长能够主动协助，效果一定事半功倍。」吴老师形容德承有一位「神队友」妈妈，不仅懂得普通话能指导咬字，更重要是身为在职妈妈，仍然时常陪伴、鼓励两姊弟，难能可贵。

外出比赛毕竟是少数，吴老师建议家长日常也可训练，因为演说能建立孩子的自信心、逻辑思维及应变能力。「掌握演说等同掌握了与世界沟通的钥匙，不用硬生训练时间，妈妈在厨房煮饭，子女可以站在门口朗读，或者坐车返学放学，长长的车程抽五分钟读一下文章也可，不要让子女习惯以点头或摇头来代替讲话，谨记说话表达的重要。」

吴家华老师（图：陈仲梁）

演说对升中有帮助

听过同学的冠军之路，相信大家也感受到说话的力量，课程主任简惠玲主任直言身处今日的香港，欠缺表达能力实在难以成功。「纵然科技先进，但人与人之间的交流与表达，真的要人才做得到。」学校会透过课堂观察、朗读比赛、戏剧训练或校内司仪选拔来发掘新星，而具备演说潜质的学生，常见有强烈的表现欲，甚至享受被注视的感觉，能快速理解故事的喜怒哀乐，并透过眼神展现。

（左起）荃湾公立何传耀纪念小学课程主任简惠玲主任、教务副校长利国良副校长、潘德承同学及普通话科统筹老师吴家华老师（图：陈仲梁）

利：教务副校长利国良副校长

简：课程主任简惠玲主任

Q1：学校的演说训练是如何铺垫？

简：学校在各科常规课堂中，设有「小组讨论汇报」，学生需要整合组员的意见，并在全班面前汇报，是演说中「思考与表达」的最基本能力。在一至三年级，学校设有I-SMART综合课程，每学年大概在10月开始，利用有趣的方式让学生做简单的小组讨论，会刻意讨论一些不着边际的话题，例如开派对，买来紫菜、提子干、饼干、熊仔饼等多种食物，让他们细想「该如何选择食物？从甚么角度？」。我们会给予指引，说得好就可以吃掉该食物，学生既开心，又易于掌握主题，不止说「我喜欢」。

课程主任简惠玲主任（图：陈仲梁）

Q2：许多家长认为演说能力对升中面试极具帮助，为甚么？

利：在升中面试中，演说能力是「软实力」的集中体现，首先可建立第一印象，良好的演说素养会带出一份从容，让面试官在首30秒便对学生留下深刻印象。其次是破题能力，演说训练强调逻辑，能帮助学生在面对陌生题目时，快速抓到重点并有层次作答。此外，面试题目其实大同小异，但具备演说素养的孩子自能加入个人见解，避免「罐头」答案。

中学面试其实最想看到学生于成绩以外的能力，而演说和表达能力都属于共通能力之一：如果孩子演说能力好，他已具备明辨思考能力、语言及逻辑思考能力。

教务副校长利国良副校长（图：陈仲梁）

Q3：除了升中面试，学校怎样看演说能力对孩子将来社会发展的长远影响？

利：虽然我们是小学阶段，六年级毕业好像完结了，但我们可看得更长远，学生将来更需要哪些能力呢？昔日Steve Jobs的演说很精彩，他作为一个领袖，拥有演说的能力和魅力，延伸来说，将来孩子立足社会，无论做甚么岗位，甚至要成为一位领袖，出色的演说能力是必不可少，这就是近年演说在学界那么受重视的原因。

Q4：家长在日常生活中如何协助孩子？

利： 提升演说技巧的重点，是要令受众听得明白。现在不少小朋友只顾说自己想说的话，没有想别人是否听得明白，要知道沟通是双向，我会提供三个方法：

有结构、有系统地表达：例如要有开场白；第一点、第二点、最后总结，要有排序和层次；或者用PREP模式：Point（重点）、Reason（原因）、Example（例子）、Point（重申重点结论）。 三之法则：刚才提到Steve Jobs，他其中一个很著名的演说是在史丹福大学毕业礼上，当时他说了三个故事。为甚么不说四个呢？原来当我们传达讯息，凡多过三点我们的大脑就开始记不住之后的内容。因此家长可以训练小朋友，叫他说某一件事时「最多只说三点」，三点还有个好处是帮助控制表达的时间。 强调和聆听者的关系：简单来说为甚么我说的话，对方一定要留心聆听呢？举例：儿子喜欢玩Minecraft，想和妈妈分享Minecraft有多好玩。如果小朋友只着意说操作技巧，妈妈一定听不明白，要是改以妈妈听得明白的方式来说明，那就不同了。这些懂得分辨的技巧，目的就是令聆听者被吸引注意，想听他说的话并且理解。

（图：陈仲梁）



文：刘佩桦 图：陈仲梁、受访学校提供

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