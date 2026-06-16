提升说话能力｜3项说话技巧优点与学习目标 家长要识按龄训练+培养技巧部署面试

提升说话技巧｜朱自清《说话》一文：「说话并不是一件容易事。天天说话，不见得就会说话；许多人说了一辈子话，没有说好过几句话。」一语道破说话之难。升学面试可说是说话的极致演绎，想突围而出，关键就是技巧。近年不论升小或升中面试都着重「演说」及「Show and Tell」（展示与分享）能力，家长有想过如何训练孩子「讲好话」吗？一切精良，源于锻炼，这些说话技巧不止有助于入学，更能增强孩子的自信及应变能力，将来升读大学或工作都能继续应用，成为他们的人生装备之一。

提升说话技巧｜说话训练 由朗诵启蒙

对大部分家长来说，成长阶段关于说话的训练，相信只有中、英语朗诵（早年成绩好的同学才会被选中参加），「香港学校朗诵节」仍然是每年中小学热闹的竞赛场，相信各位记忆犹新。时至今日，朗诵已不算新鲜事，小学生还会参与演说及Show and Tell，究竟这三项讲求表达能力的活动，个中有何分别？

（图片来源：PhotoAC）

一图看懂3项说话技巧

朗诵 演说 Show and Tell 优点 锻炼咬字、停顿、语调 学习内容结构、肢体动作 训练观察力与判断力 目标 以声音技巧如语气、节奏和情感诠释文本 透过逻辑论证分享观点或故事，感染听众。 展示物品或叙述事件，并说出其意义 表达 背诵指定作品 有纲领也可现场调整 可依实物或照片先想好内容 表达 互动性低，主要单向表达。 着重现场交流 对追问会作出回应

（示意图 / AI生成图）

家长要知：各种说话训练要按龄进行

由于三种说话技巧的训练方法完全不同，建议家长可依照子女年龄、能力及目标作培养，比如幼稚园面试较少考核正式的Show & Tell，但升小面试特别是私校直资，就老是常出现「眼前物品，请选一件来介绍」或「请介绍你带来这本书有何吸引？」等问题。

年龄 优先培养 K2–K3 Show and Tell：掌握介绍事件细节及物件特征 P1–P3 演说基础：如看图说故事、新闻分享 P4–P6 演说进阶：由开始 + 理由 + 举例 + 总结 中学 即席演说 + 辩论：学习小组讨论以应付DSE口试

（AI生成图片）

特别的朗诵技巧

朗诵可说是一场艺术表演，讲究「情、气、字、声」四项元素，情是以情运气，气是气沉丹田，字是以字行腔，而声需要字正腔圆。朗诵者必须背熟诵材，运用各种声音技巧，从而产生强烈的感染力。

（图片来源：PhotoAC）



文：刘佩桦 图：资料图片



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