港岛香格里拉cafe TOO自助餐快闪买一送一 无限量供应日本和牛/新鲜龙虾/拖罗｜亲子优惠

亲子优惠｜不少爸妈都爱吃自助餐，爸爸可尽情吃牛扒、海鲜，妈妈与妈妈又可无限量叹甜品，人人都大满足。若喜欢吃和牛的爸妈，就不要错过港岛香格里拉酒店cafe TOO于6月全新推出的「寻味东瀛：和牛．和食．海鲜盛宴」自助餐，让大家不需飞到日本一样可享受和风美食。今（28日）、明（29日）两日更有快闪买一送一优惠，即刻快快预订，率先叹最Fresh的日本美食！

（图片来源：港岛香格里拉酒店）

亲子优惠｜港岛香格里拉cafe TOO自助餐全新主题 叹和牛拖罗

港岛香格里拉酒店cafe TOO于6月全新推出的「寻味东瀛：和牛．和食．海鲜盛宴」自助餐，餐厅将会划分为三大日式主题专区。「冰镇刺身吧枱」将源源不绝供应鲜甜的吞拿鱼、三文鱼、油甘鱼、鲱鱼及红虾刺身；同场亦会有多款手握寿司、寿司Taco与铺满晶莹三文鱼籽的丼饭，每逢星期六、日、公众假期及前夕，更会加推肥美的特大帆立贝、大拖罗及中拖罗，以及当日限定的现捕渔获！

「冰镇刺身吧枱」（图片来源：港岛香格里拉酒店）

而「和风美馔专区」最啱小朋友，蒲烧鳗鱼丼或、日式鸡肉杂炊饱肚暖胃，烧鸟专区就有香口的鸡腿肉、鸡肉丸及蜜糖芝麻鸡翼，爸妈又可试试惹味的串烧鸡皮、串烧鸡心、西京烧银鳕鱼、照烧三文鱼及盐烧鲭鱼，或是来碗日式拉面档，滋味非常。

「和风美馔专区」（图片来源：港岛香格里拉酒店）

晚市限定的「日本和牛」区绝对会令肉食爱好者为之疯狂，日式和牛寿喜烧、铁板和牛、吉列和牛无限量供应，雪花均匀、油脂甘甜的和牛会叫人吃不停。同场还有即蒸新鲜龙虾、即蒸生蚝等，星期一至四又会有烤羊腿，星期五至日、公众假期及前夕则会重磅升级为烤羊架，无论爱吃牛、吃羊或海鲜都满足得到，一家都可尽兴而归。

晚市限定的「日本和牛」（图片来源：港岛香格里拉酒店）

自助餐优惠快闪买一送一

为庆祝全新主题推出，港岛香格里拉酒店cafe TOO特别于5月28、29日在网店限量推出「买一送一」、「买二送一」及「第二位成人半价」优惠，若以Mastercard签账付款，更可同时尊享 3 倍「香格里拉会」会员积分；另外，由即日起，香格里拉会会员尊属优惠更会由现时的85折，全面升级至8折（不可与其他优惠同时使用），若是会员就要把握机会以最优惠价钱品尝全新自助餐主题喇！

同场还有即蒸新鲜龙虾、即蒸生蚝！（图片来源：港岛香格里拉酒店）

港岛香格里拉酒店cafe TOO

地址：香港中区法院道太古广场7楼

优惠预订日期：2026年5月28、29日

优惠使用日期：2026年6月3 - 30日

价钱：$568（星期一至五 12:30 - 14:30），$688（星期六、日及公众假期 12:00 - 15:00）；$868（星期一至四 18:30 - 22:00），$988（星期五、六、日、公众假期及公众假期前夕 18:30 - 22:00）

预订：2820 8571

网页：＞＞按此＜＜

即日起，香格里拉会会员尊属优惠更会由现时的85折，全面升级至8折，若是会员就要把握机会以最优惠价钱品尝全新自助餐主题喇！（图片来源：港岛香格里拉酒店）

快闪优惠 适用日子 适用时段 买一送一 星期一至星期四 自助午餐及自助晚餐 买二送一 星期一至星期日 （父亲节及公众假期除外） 自助午餐及自助晚餐 第二位成人半价 星期一至星期日 （父亲节及公众假期除外） 自助午餐及自助晚餐

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