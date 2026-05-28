不求分数华德福教育 专注力不足原来是「睡眠负债」｜《亲子王》新一期精选内容

教育是每一代家长都关心的事，如果子女到了外地升学，除了关心其学业进度，更会想念在远方生活的孩子，希望彼此感情仍然紧密，升学顾问温馨提示当中需要注意的，其实是社交媒体。此外，本地除了传统教学模式外，还有渐为家长熟悉的华徳福教育，花园华德福学校（Garden House Waldorf School）已经踏入第18年，《亲子王》走访了创办人彭洁玲（Cannie Pang）。

用规律与艺术 发挥孩子潜能

100多年前，由奥地利教育家、人智学始创人鲁道夫．施泰纳（Rudolf Steiner）所创立的教育模式：华德福教育，主张依循孩子的生命本质和发展阶段来安排课程，强调身、心、灵平衡。花园华德福学校（Garden House Waldorf School）创办人彭洁玲（Cannie Pang），由自家孩子需要出发，到逐步创办Garden House，悠悠18载，为孩子闯出了新天新地。

花园华德福学校创办人彭洁玲（Cannie Pang） （图片来源：《亲子王》）

Cannie在2008年创办了Garden House，从亲子班开始至今，回想创校初心，她强调不但没有改变，而且更清晰贴地。「Garden House成立时，香港几乎没有人听过华德福教育，一步一步走到今天有幼稚园、小学，也有六年级的孩子准备升中，在这个自由空间，不止是我的孩子和学生得到一个真正被看见、被温柔对待的机会，因为华德福传授的不止是知识，核心价值是陪伴一个人成长。」

（图片来源：《亲子王》）

随着学校成长，家长也有所改变，今天的家长已明白，与其追求功能性，不如追求心灵安逸，这是Cannie乐见的转变，尤其Covid结束后，更多了家庭来表示「真的很想有一个转变」。「情绪问题已经成为全球的头号警号，Covid期间一家人差不多24小时困兽斗，充满压逼感，精神状况怎不受影响？家长主动来查询，因为华德福追求身心灵的平衡。」

（图片来源：《亲子王》）

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认识外国新生代社交媒体

一直对英国升学经验丰富的英识教育升学顾问Iris Cheung，本身也是妈妈，因此常分享育儿之道。面对不少家长因为孩子飞到地球另一端，彼此的沟通越见疏离，Iris 提醒家长：有没有留意子女所使用的社交媒体呢？总不能他们已经转战Instagram和近年崛起的Threads，而自己却停留在WhatsApp或微信的世界，至于，Facebook虽被公认为「老人家用的社交媒体」，但不代表它毫无价值，因为各地的大学都有官方或非官方的家长群组，家长仍然可在里面交流一些有用信息，是减轻焦虑的重要渠道，因此仍然可保留应用。

升学顾问Iris Cheung

Instagram是Gen Z和Alpha最常用的平台之一，而Threads亦吸引大量年轻人分享即时想法和生活点滴。家长不妨开设账户，追踪年轻人当下的热门话题，从中多加了解他们，这会比每天追问「食咗饭未」有效得多。Iris认为家长认识这些社交媒体，不是要成为「网络监工」，而是要消除资讯差距，建立更平等的亲子沟通桥梁。

保良局锦泰小学3尖子 「不靠死读书！天资只是起点。」

在成绩表上，他们是名列前茅的常客；在球场与舞台上，他们同样挥洒自如。很多人或会好奇，这些「尖子」是否天赋异禀，才能样样兼顾、科科高分？保良局锦泰小学三位学生 —— 曾柏轩、程颂儿及许乐媛，于今期《亲子王》分享了他们的学习心得、时间管理秘诀，以及在挫折中成长的故事。从他们的经历中可见，天资或许是起点，但真正让他们脱颖而出的，是自律、坚毅与热情。

（图片来源：《亲子王》）

专注力不足还是「睡眠负债」? 了解孩子是否有校园疲劳症候群

每逢考试季节或新学期伊始，总会遇到不少神情焦虑、眉头深锁的家长。他们带着孩子进来，第一句话往往不是关于伤风感冒，而是压低声音，语带恐惧与不安地问：「张医生，老师说他上课总是『游魂』，做功课又坐唔定，小动作多多，他是不是患了ADHD（专注力不足 / 过度活跃症）？」我看了一眼坐在诊断椅上、双眼挂着淡淡黑眼圈、正不安地晃动双腿的孩子，转头问家长一个最简单、却也最常被忽略的问题：「他昨晚几点睡觉？早上几点要起床？」然后算一算，原来每天只睡了六、七个小时。儿科医生张杰告诉各位家长，这孩子可能根本不需要服过度活跃症的药，他需要的是偿还那叠叠高起的「睡眠负债」。

（图片来源：Shutterstock）

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