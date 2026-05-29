葛量洪校友会黄埔学校跨学科活动 「农耕乐」绘画比赛学会感恩与惜福｜创意贴堂区

创意贴堂区｜在这个事事讲求便捷的时代，孩子往往难以体会「谁知盘中飧，粒粒皆辛苦」的深意。葛量洪校友会黄埔学校透过跨学科活动将农耕文化带进校园，并举办校内绘画比赛加深孩子对于农耕的认识，从中学会珍惜食物。

创意贴堂区｜葛量洪校友会黄埔学校「农耕乐」绘画比赛

葛量洪校友会黄埔学校今年别开生面，透过跨学科活动将农耕文化带进校园。学生们除了在小菜园亲手浇水施肥，更于视艺科以「农耕乐」为校内绘画比赛的主题，学生要运用在50年代于陕西、江西及上海金山等乡镇盛极一时、有「东方毕卡索」美誉的「农民画」绘画风格构思画作，以表达对农夫的敬意与感恩之情。

一年级冠军 1B 关洛沂（图片来源：受访者提供）

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葛量洪校友会黄埔学校

地址：红磡黄埔花园德安街30号

查询： 2334 3673 / [email protected]

网址： www.gcewps.edu.hk

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