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悦读阅成长：从书本中找寻跨越挑战的智慧 阅读的4个重要意义｜李德衡校长随笔

亲子
更新时间：17:40 2026-05-27 HKT
发布时间：17:40 2026-05-27 HKT

在刚去的4月，全城掀起了一股「阅读热」，4月20至26日期间香港公共图书馆更举办了「香港悦读周2026」，多个大型书展与亲子阅读活动如火如荼地展开。看着家长们带着孩子穿梭于书丛之中，我不禁思考：在这个资讯爆炸、AI随手可得的年代，我们带领孩子阅读的意义究竟为何？

阅读意义1：阅读是慢下来的智慧

现代孩子面对AI时代，获取知识已变得轻而易举。然而，知识的「速食化」容易让孩子失去深思熟虑的能力。阅读正正是一门「慢」的艺术。当孩子翻开一本书，他们需要沉浸在文字的逻辑中，这与我过去文章所提倡的「打破执笔背诵」迷思相呼应。真正的学习不是为了应付即将到来的考试，而是透过文字去理解世界，培养那份在AI时代最珍贵的「慎思明辨」能力。

（图片来源：作者提供）
（图片来源：作者提供）

阅读意义2：书本是情感连结的桥梁

最珍贵的礼物就是陪伴，一次高质量的亲子共读，同样是孩子成长中不可或缺的养分。在不少的「阅读嘉年华」中，我们往往观察到最动人的风景，不是孩子买了多少新书，而是家长与孩子依偎在一起讨论情节。这种互动，就是我们常说的「建立稳固信任的基石」。透过书中的角色，我们可以引导孩子认识真正的自我，将书中人物面对困难的毅力，转化为孩子面对现实生活中压力的动力。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

阅读意义3：建立目标：从阅读到实践

在新学期伊始，我们常谈及如何订立目标。阅读亦然，我们不应只追求孩子读了「几多本书」，更要看重过程中的收获。若孩子对创科感兴趣，我们可以引导他们阅读科学类图书，并尝试将书中理论应用于生活，如孩子透过AI平台来如何计划解决水浸问题的例子一样。将目标分拆为可行的步骤，例如每天半小时的共读时间，让阅读成为一种持续的习惯而非任务。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

阅读意义4：培养未来所需的「软技能」

在小一过渡期或面对高年级压力时，社交发展与同理心尤为重要。优秀的文学作品往往能带领孩子走进他人的内心世界。透过阅读，孩子学会换位思考，以培养孩子的仁爱与责任感。当孩子具备了同理心与不屈的意志（如运动员般的精神），他们才更有自信去面对未来的挑战。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

结语：让阅读成为终身的养分

亲爱的家长们，教育是一场马拉松，起跑线从来不在成绩表上。虽然我们即将迎来「考试月」，但让我们学会放下对分数的忧虑，陪着孩子在书海中探索。一个好的阅读习惯，是一份能伴随孩子一生的「无价礼物」。愿我们的孩子都能在文字中找到属于自己的独特光芒，在未来的世界中发光发热。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

李德衡 - 黄埔宣道小学校长
从事教育事工超过20年，致力推行STREAM教学，为孩子提供多元化课程及交流活动，将课程融合正向教育及资优教育等不同跨学科元素，并矢志建立一个不断反思、探索、更新及追求卓越的创新型学习社群。

李德衡 - 黄埔宣道小学校长
李德衡 - 黄埔宣道小学校长

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