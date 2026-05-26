8度海逸酒店自助餐半价低至$254叹鳕场蟹脚 5岁或以下儿童免费/优惠码再多减$180｜亲子优惠

父亲节自助餐优惠2026｜快到父亲节，准备好跟爸爸到哪儿庆祝？就吃一顿丰富的自助餐吧！爸爸可以尽情食海鲜、牛扒，又可满足妈妈的甜品胃，最重要可以舒舒服服坐足几个钟慢慢叹，家有幼童的就可以安心用餐了。8度海逸酒店于父亲节期间推出「父」出礼献‧父亲节海鲜自助晚餐，更有快闪5折优惠，即可任食鳕场蟹脚，爸爸更可免费享芝士焗龙虾；假日自助午餐更低至$254即可尽情叹焗蚝，2人用餐更可免费带一位5岁以下儿童呢！即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

父亲节自助餐优惠2026｜8度海逸酒店自助餐半价低至$254 5岁或以下儿童免费

8度海逸酒店自助晚餐提供多款冰镇海鲜，如鳕场蟹脚、海虾、海螺、青口，刺身及寿司区则有鲔鱼葱军舰、烧炙三文鱼寿司、三文鱼寿司、烧炙牛肉卷、新鲜即刺杂锦刺身；即煮区有即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉、蟹粉扣黄金鲍鱼、煎鸭肝伴黑松露汁，也有小朋友爱吃的脆皮乳鸽、日式蒲烧鳗鱼；妈妈必试招牌芒果拿破仑，还有燕窝炖椰汁蛋白、开心果芝士蛋糕、茉莉花布甸、特浓朱古力蛋糕等，小朋友又有果汁啫喱、杂锦鲜果粒、雪糕。于6月20、21日更有父亲节限定优惠，每位爸爸可免费享芝士焗龙虾半只呢！

（图片来源：KKday）

而假日自助午餐亦有鳕场蟹脚、海虾、海螺、青口，也有芒果牛油果蟹肉沙律、黑椒吞拿鱼、蜜瓜虾沙律、巴马火腿伴蜜瓜，清新美味；爸爸又可叹烧牛肉、扒羊架，再来个蟹肉浓汤、烟肉焗蚝、忌廉芝士焗蚝、意大利香草白酒煮大蚬、椒盐鲜鱿，海鲜控就最啱！午餐一样有多款甜品，如芒果拿破仑、燕窝炖椰汁蛋白、布朗尼配朱古力慕丝、焗法国软芝士挞，大、小朋友一样满足！

（图片来源：KKday）

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低至5折西式晚餐

同场亦供应优惠西式晚餐，前菜可选清酒蟹肉汤或黑椒吞拿鱼牛油果沙律，主菜则可选蒜蓉辣椒大蚬意粉、扒三文鱼配香草鲜茄蓉汁、芝士焗海鲜意大利扁面、扒羊扒配迷迭香汁、扒肉眼配黑松露汁、黑松露烟肉芝士薄饼；甜品则可3选1：提供芒果拿破仑、开心果朱古力蛋糕或鲜果碟，低至$214即可慢慢叹。

（图片来源：KKday）

另外亦有半自助午餐，除了可任食沙律吧、自助甜品、自助式咖啡或茶，亦可选咖喱鸡伴印度煎饼、芝士焗海鲜意粉、意式香草烤春鸡等主菜，加$20更可选香煎海盲𫚧配白酒忌廉汁、烧特级牛肉、香烤羊架，放假可舒舒服服叹个午餐最够chill。

（图片来源：KKday）

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【快闪优惠｜低至5折】自助晚餐｜2位成人可免费带1位5岁或以下的儿童入场

用餐时间：18:00–21:00

优惠：

．星期一至五成人HK$329/位，长者HK$284/位，儿童HK$249/位

（原价成人HK$658/位，长者HK$568/位，儿童HK$498/位）

．星期六至日、公众假期及前夕成人HK$369/位，长者HK$334/位，儿童HK$299/位

（原价成人HK$738/位，长者HK$668/位，儿童HK$598/位）

．父亲节6月20-21日成人HK$384/位，长者HK$349/位，儿童HK$314/位

（原价成人HK$738/位，长者HK$668/位，儿童HK$598/位）

*以上优惠价需于现场另收原价加一服务费

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜低至5折】假日自助午餐｜2位成人可免费带1位5岁或以下的儿童入场

用餐时间：12:00–14:30

优惠：

．成人HK$254/位，长者HK$234/位，儿童HK$214/位

（原价成人HK$508/位，长者HK$468/位，儿童HK$428/位）（现场另收原价加一服务费）

．父亲节6月20-21日成人HK$264/位，长者HK$244/位，儿童HK$224/位

（原价成人HK$508/位，长者HK$468/位，儿童HK$428/位）（现场另收原价加一服务费）

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【快闪优惠｜买二送一】假日自助午餐连无限畅饮红/白酒

用餐时间：12:00–14:30

优惠：

．成人HK$1,017/3位，平均HK$339/位（原价成人HK$528/位）（现场另收原价加一服务费）

．父亲节6月20-21日成人HK$1,056/3位，平均HK$352/位（原价成人HK$528/位）（现场另收原价加一服务费）

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【快闪优惠｜低至5折】西式晚餐

用餐时间：18:00–22:00

优惠：星期一至日HK$214/位（原价HK$428/位）（现场另收原价加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买二送一】平日半自助午餐

用餐时间：12:00–14:30

优惠：成人HK$537/3位，平均HK$179/位（原价成人HK$840/3位）（现场另收原价加一服务费）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月22日15:00至5月28日23:59

用餐日期：2026年5月23日至6月30日

地址：土瓜湾九龙城道199号8度海逸酒店8度餐厅

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