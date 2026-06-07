两本绘本了解友谊的聚散 在友情与梦想中学会长大 预习生命流动｜好书推介

好书推介｜成长，往往就是从一次次相遇、一次次分离、一次次尝试中慢慢发生的。让孩子在故事中与主角一起经历友谊的聚散及梦想的坚持，能使他们从中预习生命的流动。

儿童绘本推介1：《你是我最好的朋友》

《你是我最好的朋友》的封面是一只兔子站在一棵大红苹果造型的屋前，夸张的比例和对比的颜色，隐隐渗透出一股神秘奇幻的感觉。原来，那只兔子独个儿住在城堡般的苹果屋中，非常孤单。当牠散步时遇见了一颗迷路的蛋，两个角色在短暂的相处中建立了深厚的感情。他们一起玩耍、一起生活、彼此陪伴，让原本孤单的日子变得温暖而有光彩。然而，这段一起生活的日子并不能永远持续，蛋最后还是要回到原本属于牠的家。

儿童绘本推介1：《你是我最好的朋友》（图片来源：受访者提供）

拥抱分离的眼泪 预习生命中必经的聚散

孩子总有机会遇到「喜欢的人要离开」、「好朋友不能一直在一起」的情况。对孩子来说，这故事是一个很好的情绪入口。当孩子读到兔子和蛋分开时，很自然就会联想到自己的不舍与想念。

（图片来源：受访者提供）

故事中的兔子没办法说出挽留的话，背后的动机或许是为朋友着想而选择放手；现实生活中，孩子同样没有办法选择朋友的去留，无论有多不舍，都必须接受分离的事实。兔子让自己尽情地哭，正好让孩子明白 —— 伤心是可以的。

（图片来源：受访者提供）

然而，兔子虽然没有把朋友留在身边，却不表示牠对朋友死心而绝望，反而在哭过之后，凭着信心期待重聚的一刻。这让孩子明白，真正的友谊不会因为分开而消失；那些一起度过的时光、一起分享的感受，都会化成一份留在心里的珍贵记忆。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《小雪球的梦想》

另一本绘本《小雪球的梦想》则是一个互相陪伴、追逐梦想的故事。故事中的小雪球看见大雪球的样子后，对「变得更大、更好」产生了向往，于是开始一边滚动，一边寻找属于自己的方向。途中它遇见不同形状、不同状态的雪球，也开始产生怀疑：自己是不是也应该变成某种标准中的样子？

（图片来源：受访者提供）

在怀疑中寻找节奏 陪伴孩子活出专属的姿态

小雪球的旅程告诉我们，成长不是一开始就知道答案，而是在一次又一次的尝试中，慢慢找到自己的位置。有时候，孩子也会像小雪球一样，因为看见别人走得快、做得好，就开始怀疑自己是不是不够好。但故事提醒我们，每个人都有自己的节奏，真正重要的不是立刻变成别人的样子，而是在过程中慢慢成为自己想成为的人。

（图片来源：受访者提供）

幸好，当陷入自我怀疑的时候，一直与小雪球作伴的朋友在旁为它理清思绪，使它重拾初心，继续向自己想去的地方前进。这故事告诉孩子：梦想不是别人替你安排好的，而是你慢慢认识自己、相信自己之后，才会找到的方向。

（图片来源：受访者提供）

这两本绘本都能帮助孩子在故事中找到自己的影子 —— 兔子的孤单，可能像孩子第一次分班、搬家、离开熟悉朋友时的心情；小雪球的前行，则像孩子在升班或迎接新学期时，对未来既期待又有点不安的状态。绘本的力量就在这里 —— 它不会直接告诉孩子该怎么做，而是让孩子先感受到，再慢慢理解，最终慢慢说出口。

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。www.expressive-art-journey.com

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