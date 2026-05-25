爆旋陀螺不止是玩具 边玩边认识2个科学原理 动手研究提升探究能力｜颜铠铭校长随笔

作为小学校长，每当看见孩子们兴高采烈地组装、发射和对战时，我都会由衷欣赏这份纯真的热情。最近爆旋陀螺再度在小朋友之间广受欢迎，面对这股热潮，与其立即阻止，不如试着去了解这项游戏，与孩子一起探索其中蕴含的知识。这不仅能拉近亲子关系，更能将孩子的兴趣转化为宝贵的学习动力。

爆旋陀螺不止是玩具 更是学习工具

爆旋陀螺之所以深受喜爱，是因为它结合了高速旋转的刺激、对战的紧张感，以及动手改装的乐趣。当家长见到孩子反复玩耍时，请不要急于制止。相反，应先花时间了解爆旋陀螺的基本玩法，明白孩子为何如此投入。只有深入了解，才能发现这项游戏背后隐藏着丰富的学习价值。

（图片来源：FB@通德学校）

简单易明的科学原理

对于初小学生来说，爆旋陀螺能以最直观的方式，让他们接触基础物理知识：

旋转的稳定性：陀螺转得越快，就越不容易倒下，这是因为快速旋转产生了保持物体稳定的力量（陀螺仪效应）。小朋友能轻易观察到：转速高的陀螺即使受到碰撞，仍能维持平衡。 碰撞与能量转移：当两个陀螺撞击时，有的被撞飞，有的能保持平衡，孩子能借此感受力的大小与方向如何影响结果。例如，持久型陀螺设计稳重、接触面小，故转动时间长；攻击型陀螺则利用瞬间撞击力来影响对手。

这些现象非常浅显，适合孩子理解。透过实际观察，孩子会主动思考如何优化自己的陀螺，这正是自主学习的起点。

（图片来源：FB@通德学校）

鼓励动手研究 提升探究能力

爆旋陀螺最大的教育价值，在于容许孩子自由改装零件。家长应鼓励孩子尝试不同搭配，例如调整轮盘重量、改变轴心形状或更换攻击环。

当孩子发现某种组合能令陀螺转得更持久或撞击力更强时，他们自然会产生更大的探究兴趣。此时，家长的角色并非给予标准答案，而是与孩子一同研究：「为甚么换了底部零件后，转动时间变长了？」「如果把重心调低，会有甚么变化？」让孩子自己动手试验、观察并找出「变强」的方法，这正是培养科学探究精神的最佳途径。

（图片来源：FB@通德学校）

家长的正确态度至关重要

当孩子热衷于此时，简单粗暴的制止往往会浪费宝贵的教育契机。建议家长尝试这样做：

主动了解：明白爆旋陀螺的迷人之处，走进孩子的世界。

共同研究：与孩子讨论如何提升表现，进行简单的改装实验。

引导记录：鼓励孩子记录不同组合的结果（如旋转时长、对战胜负），培养观察与比较能力。

生活平衡：在过程中引导孩子学会控制时间，不影响日常作息。

（图片来源：FB@通德学校）

任何事物都有其正反面。在大人眼中，爆旋陀螺或许只是玩具，但若我们愿意转换心境，尝试走近孩子并发现游戏中的科学美感，一切都会变得不一样。家长换上开放态度陪伴，不仅能加深亲子感情，更能引导孩子在玩乐中主动学习。

（图片来源：FB@通德学校）

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

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