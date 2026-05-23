太古糖145周年活动免费派400包糖 经典糖车巡游送方糖公仔/迷你环保袋/迷你相机/麻雀套装｜亲子好去处

无论是大家族或是小家庭，家中厨房定必有「柴米油盐酱醋茶」，还有糖。甜甜蜜蜜的糖为食物增加幸福的味道，也为人类带来能量。产糖145周年的太古糖为庆祝生日，特别以「一点糖，继续冲」为年度主题，于5月份大搞庆祝活动，头炮将会于今日（23日）铜锣湾东角道设置「太古糖145周年 Sugar Chair」，免费派发400包糖予参加游戏的市民；5月28日至6月1日亦会有经典糖车巡回、免费派太古糖145周年礼品及滋润特饮等活动，活动期间更有机会得到迷你环保袋迷你相机、方糖公仔及麻雀套装等。即睇活动详情，齐齐去免费攞糖。

免费派糖！太古糖145周年限定礼品+活动

太古糖踏入145周年，今年以「一点糖，继续冲」为年度主题，于5月份推出多个活动免费派糖！于5月23日率先于铜锣湾东角道设置「太古糖145周年Sugar Chair」，大家可以坐在由经典方糖组成的梳化上打打卡，完成简单任务更可以获得太古糖145周年限定金句咖啡糖包或迷你环保袋一个。

（图片来源：太古糖）

于5月28日就会在品牌历史起点 — 鲗鱼涌糖厂街举行「太古糖 145 周年经典糖车」首航礼，以复古车身设计的经典糖车之后会游走香港，将甜蜜补给送到香港不同角落。当日还会有乐队晚安莉莉带来「打气 Mini Concert」，现场亦设有「一点糖吧」饮料站，派发限定特饮及145周年限定礼品。于5月29日至6月1日期间，经典糖车将继续走访中环、尖沙咀、铜锣湾及旺角等人流热点，到时只要做足任务，即有机会换领「一点糖吧」限定饮品或145周年限定礼品；如于现场拍照并上载至个人Instagram，更有机会换领指定周年礼品呢！

（图片来源：太古糖）

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活动期间，大家还有机会获得不同的145周年限定礼品，包括限定金句咖啡糖包、迷你环保袋、环保袋、迷你相机、方糖公仔及麻雀套装等，想要就要留意官方社交平台公布喇！

（图片来源：太古糖）

「太古糖 145 周年 Sugar Chair」

日期：2026年5月23日（星期六）

时间：14:00 - 16:00

地点：铜锣湾东角道街头

内容：Sugar Chair打卡装置、145 周年主题展示及现场互动、免费派发限定礼品



「太古糖 145 周年经典糖车巡回」

日期：2026年5月23日（星期四）

地点：鲗鱼涌糖厂街（PCCW Tower 旁）

时间：12:00 - 14:30

内容：启动仪式、Sugar Chair 打卡装置、晚安莉莉「打气 Mini Concert」、人气 YouTuber 现场互动、「一点糖吧」限定饮品及周年礼品换领

太古糖145周年经典糖车巡回

日期：5月29日至6月1日

时间：12:00 - 16:00

5月29日 中环皇后大道中（中环中心附近）

5月30日 尖沙咀海防道

5月31日 铜锣湾广场一期

6月1日 旺角朗豪坊正门外

内容：「一点糖吧」限定饮品及周年礼品换领、145 周年主题展示及现场互动

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