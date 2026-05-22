长洲太平清醮｜平安包限量公仔锁匙扣6款自选「馅料」萌爆 坐香港快运一方法免费得到

长洲太平清醮｜一年一度的香港文化盛事「长洲太平清醮」将于今个星期日（24日）举行！节日期间，于长洲除了有震撼的「飘色会景巡游」以及刺激的「抢包山决赛」，大家更可一尝寓意平安健康的「平安包」。以生产平安包闻名的长洲老字号饼店郭锦记今年更搞搞新意思，特制备有6款馅料的平安包限量公仔锁匙扣，让大家可以将这份传统带回家。郭锦记更与香港快运合作，只要于5月24日当天乘搭指定抵港航班，就会免费送上这个特别的平安包公仔呢！

长洲太平清醮｜郭锦记平安包限量公仔锁匙扣6款自选「馅料」

长洲太平清醮被列为国家级非物质文化遗产的传统节庆，源自清代晚期的驱邪祈福仪式，如今已演变成全港最具代表性的民间庆典，每年都吸引无数本地及海外游客慕名至长洲。每年大家都会非常期待「飘色会景巡游」及「抢包山决赛」，亦有机会一试挂在包山上、寓意平安健康的「平安包」。

平安包公仔连馅料套装 优惠价$250；平安包公仔（不连馅料）$70；馅料 各$35（图片来源：郭锦记）

长洲老字号饼店郭锦记每年都会为节日生产大量的「平安包」，更曾日卖2万个！为了让大家可以将这份祝福带回家，或送给亲朋好友，今年郭锦记特别推出特制平安包及精美锁匙扣，更可自选喜爱的平安包馅料，6款馅料包括：红豆（沙沙）、南瓜（南南）、白芝麻（阿芝）、黑芝麻（炭头）、芋头（阿芋）、莲子（阿莲），将它们放进平安包内，就制成一个专属平安包喇！

（图片来源：郭锦记）

点击图片浏览郭锦记平安包限量公仔详情：

坐香港快运指定航班送「平安包」公仔

除了可以于长洲老字号饼店郭锦记及长洲多个餐厅、小店入手外，多间商务印书馆、三联书店、中华书局亦有售。郭锦记更与香港快运合作，将这个「平安包」带上万呎高空，只要于5月24日乘搭指定香港快运抵港航班，该航班旅客将获赠特制平安包及精美锁匙扣。「平安包」顾名思义蕴含平安健康的祝愿，更是长洲太平清醮的标志，机上亦会配合特别广播，希望大家可将最地道的节日气氛融入飞行体验中，并将祝福带给旅客。

只要于5月24日乘搭指定香港快运抵港航班，该航班旅客将获赠特制平安包及精美锁匙扣。（图片来源：香港快运）

平安包公仔长洲销售点：

．长洲郭锦记总店：长洲北社街46号地下

．长洲叁三非遗馆：长洲北社海傍路15号A地下

．长洲冰室：长洲大新海傍路81号B地下

．小岛品味：长洲新兴海傍街81号地下

．文记商店：长洲新兴海傍街73号A地下

．全利号：长洲新兴街23号地下

．郭锦记网店：www.kwokkamkee.com

指定商务印书馆、三联书店、中华书局

延伸阅读：必玩免费「抢包山」游戏室 长洲体育馆

众所周知「抢包山」是长洲的著名传统民间习俗，每年于太平清醮都会举行抢包山比赛，相当瞩目。年幼小孩当然尚未能参与这项运动，但来到位于长洲体育馆内的儿童游戏室，却可以攀爬迷你版的包山攀石墙，还可以在以海盗船和海洋世界作为主题的游乐设施玩滑梯、扮张保仔穿过像山洞的隧道和骑乘不同海洋生物造型的软积木竞技一番。地上全舖上软垫，就算婴幼儿进内玩耍都不怕跌倒碰撞而受伤。但谨记穿着袜子进场，并要留意每节入场人数有限，周末人流会较多，可先看开放时间表提早排队轮候。

包山攀爬墙高度不高，适合2 - 6岁小朋友挑战身手。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处2026详情：

长洲体育馆儿童游戏室

地址：长洲医院路三号

开放时间： 07:50 - 21:35（每月第一及三个星期一 07:00 - 13:00为定期保养日，暂停开放；如该日为公众假期，保养日顺延至下一个工作日）

费用：全免

查询：2981 6285

相关文章｜社区中适合SEN孩的儿童友善空间 4个免费游乐场推介+6种具训练功能的玩乐设施｜SEN学堂