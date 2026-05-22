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香港机场快线车票香港站单程票惊喜价$8！来回票低至75折暑假通用 送L'Occitane护肤套装︳亲子优惠

亲子
更新时间：08:18 2026-05-22 HKT
发布时间：08:18 2026-05-22 HKT

尚有不足两个月便到暑假，相信不少爸妈已为孩子安排了好玩又充实的旅行！无论到哪处旅行，坐飞机当然要先入机场，除了机场巴士，市区往返机场最方便当然乘住坐机场快线，但每程动辄过百元，一家大小所费不菲。今日（22日）早上10点就有香港机场快线车票快闪优惠，香港站单程票惊喜价$8即可购票！更加送价值$109的L'Occitane杏仁体验套装，带埋去旅行用就更爽！即到以下购买连结入手机场快线车票！

亲子优惠︳机场快线车票优惠惊喜价$8 加送$109 L'Occitane杏仁体验套装

去机场最方便当然是拣香港机场快线，于香港站出发更有免费市区预办登机服务（只适用于国泰航空/香港航空营运的航班），车上还有免费高速Wifi与充电区，非常贴心。今次的机场快线车票优惠除了有香港站单程票，更可自选香港站、九龙站、青衣站往返机场，还可出票日起计3个月内有效。优惠车票数量有限，售完即止，想抵住去旅行就要快快去抢！

 点击图片浏览亲子优惠：

 

【5月必抢快闪｜限量HK$8】香港机场快线单程票｜香港站
优惠：HK$8/张（原价HK$120/张）

「L'Occitane 杏仁体验套装」
包含：
- 杏仁沐浴油6ml（2支）
- 杏仁紧实美肤油4ml（2支）
- 杏仁紧肤乳6ml（2支）
- 一张满HK$500减HK$50礼券
*L'Occitane套装换领有效期至2026年6月30日，须在指定L'Occitane门市换领（价值HK$109）

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L'Occitane杏仁沐浴油（参考图片/图片来源：L'Occitane）
L'Occitane杏仁沐浴油（参考图片/图片来源：L'Occitane）

【限量优惠｜加送L'Occitane杏仁体验套装】香港机场快线单程票｜青衣站
优惠：HK$55/张（原价HK$73+L'Occitane杏仁体验套装，价值HK$109）
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【限量优惠｜加送L'Occitane杏仁体验套装】香港机场快线来回票｜青衣站
优惠：HK$98/来回，平均HK$49/程（原价HK$130/来回+L'Occitane杏仁体验套装，价值HK$109）
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【限量优惠｜加送L'Occitane杏仁体验套装】香港机场快线单程票｜九龙站
优惠：HK$79/张（原价HK$105+L'Occitane杏仁体验套装，价值HK$109）
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【KKday限量优惠｜加送L'Occitane杏仁体验套装】香港机场快线来回票｜九龙站
优惠：HK$146/来回，平均HK$73/程（原价HK$195/来回+L'Occitane杏仁体验套装，价值HK$109）
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【限量优惠｜加送L'Occitane杏仁体验套装】香港机场快线单程票｜香港站
优惠：HK$90/张（原价HK$120+L'Occitane杏仁体验套装，价值HK$109）
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【限量优惠｜加送L'Occitane杏仁体验套装】香港机场快线来回票｜香港站
优惠：HK$161/来回，平均HK$80.5/程（原价HK$215/来回+L'Occitane杏仁体验套装，价值HK＄109）
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【优惠｜低至75折】香港机场快线单程｜青衣站
优惠：HK$55/张（原价HK$73）
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优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年5月22日10:00至5月28日23:59
车票使用日期：2026年5月22日至8月19日
凭证使用方式：扫描QRCode直接通过闸机，无需换票

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