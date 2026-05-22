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屯门70校网5所愉快学习的名小学 7大幼稚园面试热门题型｜赵荣德升学信箱

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更新时间：07:15 2026-05-22 HKT
发布时间：07:15 2026-05-22 HKT

不少家长想为孩子选择一所快乐的小学，可以愉快学习，健康成长。今次就有家长想请教前喇沙小学副校长赵荣德，屯门70校网有哪些「快乐」小学，可以让孩子学得愉快；又有家长想知道幼稚园面试热门题型，即刻跟大家看看教育专家赵荣德的分析。

屯门70校网5所愉快学习的名小学

家长问：
赵Sir，请问大部分家长拣选的名小学是否多注重学术？我住屯门70校网，可否介绍该校网几所好小学，让我小朋友读得开心、学得愉快？

赵Sir答：
其实大部分家长拣选名小学，除了注重学术外，还重视学校的文化，包括学与教、管理与组织、课外活动等。屯门70校网有19所小学，用世袭超收额来排名，

保良局梁周顺琴小学（图片来源：家校合作事宜委员会）
保良局梁周顺琴小学（图片来源：家校合作事宜委员会）

头五所分别为：

  1. 保良局方王锦全小学
  2. 保良局梁周顺琴小学
  3. 保良局志豪小学
  4. 仁济医院罗陈楚思小学
  5. 保良局庄启程第二小学
保良局方王锦全小学（图片来源：fb@ 保良局方王锦全小学）
保良局方王锦全小学（图片来源：fb@ 保良局方王锦全小学）

用排名第一的保良局方王锦全小学作例子，该校以不同教学策略，包括电子学习、自主学习等，提升学生学习能力；中英数以小组形式进行拔尖培训。而设施方面，该校有电脑室、音乐室、视艺室、常识室、学生活动室、辅导室、校园电视台、演讲室及攀石墙等，供课外活动的地方不少。

7大幼稚园面试热门题型

家长问：
很快便要报名考幼稚园面试，请问近年幼稚园面试的内容大概是怎样呢？

赵Sir答：
万变不离其中，幼稚园面试的内容应附有以下七类问题：

（AI生成图片）
（AI生成图片）
  1. 为说话应对题，如问小朋友的名字；
  2. 为认知题，展示水果、交通工具的图片，叫小朋友说出名字；
  3. 为小组合作题，和其他一两个小朋友砌图、唱歌甚至跳舞；
  4. 为手眼协调题，例如画图、穿珠仔；
  5. 为听指令题，如叫小朋友将枱上的苹果交给妈妈；
  6. 为亲子关系题，如问小朋友放假与爸爸妈妈去哪里玩；
  7. 为礼貌题，面试完成，校长给一张贴纸予小朋友，记得要说：「多谢校长！」否则会影响面试成绩。

以上七题，是一般幼稚园的面试内容，只供家长参考，因为不是每所幼稚园都会出相同的问题。

明爱沙田幼儿  VS 港九街坊妇女会孙方中

家长问：
家住沙田，小女现就读明爱沙田幼儿学校PN（学前班）。她十分喜欢学校，K1时在港九街坊妇女会孙方中幼稚园留了位，但女儿却想留在明爱沙田幼儿学校，而我选孙方中是因为该校的英文教学水平不错。我该如何选择？请赵Sir给予意见，谢谢！

明爱沙田幼儿学校（图片来源：明爱沙田幼儿学校校网）
明爱沙田幼儿学校（图片来源：明爱沙田幼儿学校校网）

赵Sir答：
两所都是「免费幼」，即有参加政府的「免费优质幼稚园教育计划」。参考教育局的质素评核报告，本人给明爱沙田幼儿学校的评级为A++（从A++至A-），港九街坊妇女会孙方中幼稚园则为A+，所以前者评级较高。而且前者「采用全语文学习，建立儿童两文三语能力」，即同样重视英文和中文，所以值得考虑。加上转到另一所学校读书需要时间适应，留在原校则不用；兼且你的女儿喜欢原校，我认为留在原校比较好。

港九街坊妇女会孙方中幼稚园（图片来源：港九街坊妇女会孙方中幼稚园校网）
港九街坊妇女会孙方中幼稚园（图片来源：港九街坊妇女会孙方中幼稚园校网）

赵荣德
．香港辅导教师协会荣誉顾问
．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。
Facebook专页@赵Sir之友 

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）
赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

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