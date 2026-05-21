全港首间中学获「李宁」品牌赞助球衣 董之英以「运动强项」带动内地交流｜梁永乐专栏

我这一代人，很多时候第一次听国歌，不是在学校或升旗礼，而是透过电视机观看体育赛事 ── 你记不记得体操王子李宁、乒乓女王邓亚萍？一场恶战之后，运动员踏上颁奖台，国歌响起，我在电视机前也热血沸腾，跟着学识唱「前进、前进、前进进」。

讲到要认识祖国，北京几乎是「必修课」：长城、故宫、天安门、中南海，要理解中国的历史与政治，实在不作他选。不过，2008年北京奥运之后，这个城市又多了一份「现代感」，例如水立方、鸟巢等地标，渐渐成为新一代的集体回忆（虽然对现在的学生来说，2008年他们大概还未出世……）。

仁济医院董之英纪念中学（图片来源：fb@仁济医院董之英纪念中学）

我知道有一所「体育精英」中学，趁着今年红军长征胜利纪念90周年，带学生到北京进行八天深度交流。学校从自身运动强项出发，行程设计颇具心思，在历史文化参观与交流之外，亦带学生走进奥运和冬奥场馆，例如在「冰立方」亲身试玩溜冰；此外，又安排学生参观知名运动企业「李宁」，了解科研如何应用于运动产品研发，将运动连结到科技、产业、文化以至国民教育。

仁济医院董之英纪念中学有「学届皇马」之誉，足球队多年来在学界赛事所向披靡，今年初更获内地知名运动品牌「李宁」赞助，为足球校队提供球衣及装备，金额逾十万元，成为全港首例。（图片来源：fb@仁济医院董之英纪念中学）

一次过接触 历史文化、创科发与体艺

这所学校是仁济医院董之英纪念中学，今次交流团由校长黄攸杰亲自带队，校长相当投入，不单陪学生登长城做好汉，还试过清晨两点半一齐出发，在漆黑中等候天安门升旗的一刻，相当「热血」。黄校长话，今次交流之旅，学生不单接触到历史与文化，还有创科发展和体艺实践：「学生今次是在体艺与学术知识的基础上，确立国民身分认同。」

（图片来源：梁永乐提供）

这所中学还有「学届皇马」之誉，足球队多年来在学界赛事所向披靡，今年初更获内地知名运动品牌「李宁」赞助，为足球校队提供球衣及装备，金额逾十万元，成为全港首例。交流行程的统筹林嘉威老师表示，学生今次到北京，特别回访这家企业，了解运动装备背后的设计与测试流程，让学生明白到原来「运动叻」不一定等于要做运动员，还可以有产品设计、销售、科技研发等不同出路，这是今次体验式学习的另一个收获。

（图片来源：梁永乐提供）

国民教育，听起来宏大得来又抽象，如果要将它变得更具体，不妨回想当年大家坐在电视机面前，投入睇李宁做「双杠大回环」、邓亚萍打「前三板快攻」的那份激情。只要引发学生投入活动，他们就会自己种下跟那个地方的感情和连结。

（图片来源：梁永乐提供）

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

相关文章︳灾难现场的「细路」精神：发起募捐、送物资 同理心与责任感值得大人骄傲︳梁永乐专栏

相关文章︳最有效的教育方法是「身教」 爱篮球的校长把篮球之最带进校园︳梁永乐专栏

相关文章︳Band 3中学开设航天、中医药课程 增强升学实力 成功培养学术精英｜梁永乐专栏

相关文章｜中华文化周变身「养生市集」大获好评 推动「看得到、摸得到、 喝得到」文化教育｜梁永乐专栏