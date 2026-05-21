升中、升小面试突围关键 专家教提升演说技巧+说话能力 掌握21世纪必要技能｜《亲子王》新一期精选内容

朱自清《说话》一文：「说话并不是一件容易事。天天说话，不见得就会说话；许多人说了一辈子话，没有说好过几句话。」一语道破说话之难。升学面试可说是说话的极致演绎，想突围而出，关键就是技巧。近年不论升小或升中面试都着重「演说」及「Show and Tell」（展示与分享）能力，家长有想过如何训练孩子「讲好话」吗？这些说话技巧不止有助于入学，更能增强孩子的自信及应变能力，将来升读大学或工作都能继续应用，成为他们的人生装备之一。

演说冠军不畏练习 学懂更多中英文词汇

现为荃湾公立何传耀纪念小学（下称何传耀）小三学生潘德承，去年9月参加由GAPSK语文推广委员会主办，语文教育及研究常务委员会支持及语文基金拨款之「中国经典故事演说比赛」（2024 / 25学年）初小组冠军。德承的姐姐早是何传耀的学生，顺理成章弟弟也一并入读，姐姐一直有参加演说，德承在家常看姐姐练习，觉得朗诵、演说很有趣。「演说是演那个人的特点，可说是扮演人物，有时只用声线去演，有时可按人物去装扮，整件事非常好玩。」德承入读小一即投入活动，最意想不到是第一次演说比赛就拿亚军，从此更有信心。

（左起）荃湾公立何传耀纪念小学课程主任简惠玲主任、教务副校长利国良副校长、潘德承同学及普通话科统筹老 师吴家华老师 （图片来源：《亲子王》）

日常训练好轻松

吴家华老师负责指导德承与其他同学，她说德承年纪小小拥有「不计较成败，先尝试再说」的成熟心态，会消化老师的指导。 「这是其过人之处，会听取意见融汇贯通。」演说是「演」和「说」，容许适度口语化和个人风格，吴老师坦言会先在朗诵队挑选有潜质学生，而且不止看天赋，也要了解家长的支援意愿。「演说需要大量解读文字，对小学生来说颇深奥，如果家长能够主动协助，效果一定事半功倍。」

（图片来源：《亲子王》）

对升中有帮助

听过同学的冠军之路，相信大家也感受到说话的力量，课程主任简惠玲主任直言身处今日的香港，欠缺表达能力实在难以成功。教务副校长利国良副校长也强调，在升中面试中，演说能力是「软实力」的集中体现，首先可建立第一印象，良好的演说素养会带出一份从容，让面试官在首30秒便对学生留下深刻印象。其次是破题能力，演说训练强调逻辑，能帮助学生在面对陌生题目时，快速抓到重点并有层次作答。此外，面试题目其实大同小异，但具备演说素养的孩子自能加入个人见解，避免「罐头」答案。

潘德承同学 （图片来源：《亲子王》）

Show and Tell不止为面试 21世纪必要技能

不少直资或官津名小，早年已在课堂推行Show andTell（展示与讲述 / 讨论），近年连幼稚园也开始教导K2、K3孩子学习，增强实力备战小一面试。Steps Education 课程总监Miss Carmen不讳言很多家长仍然以为Show and Tell「只是说话而已」，忘掉了这是一项「21世纪技能」。「从前我们只会死读书，极其量参与朗诵，西方国家早已重视这种public speaking，要求孩子自少面对人群说话，还要说得好。」

（图片来源：《亲子王》）

Steps Education课程总监Miss Carmen（图片来源：《亲子王》）

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带SEN孩子玩转主题乐园 3大注意点 纾缓感官压力

我是一名不折不扣的「大细路」，总爱在旅行中加入「主题乐园」的行程。精彩刺激的机动游戏、载歌载舞的巡游表演、琳琅满目的精品手信⋯⋯令我满心期待，乐而忘返。然而，对于SEN及高敏的日月公主来说，前往如此欢愉之地，却暗藏不少挑战。孩子们应有的兴奋，竟悄悄地被焦虑取代。

（图片来源：PhotoAC）

暑期活动精选 5大推介

距离学期结束还剩下个多月，相信不少家长正为孩子长达六星期的悠长暑假安排各项节目。除了善用时间让孩子学习自理，也可趁机尝试不同体验，增长不同知识和技能，同时发掘孩子的多元潜能。

（图片来源：《亲子王》）

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