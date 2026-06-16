中华基督教会铭贤书院混合媒介创作 夺得「第一届全港航天画比赛」金奖随「神舟21号」升空｜创意贴堂区

创意贴堂区｜每个孩子心中都有一片星空，等待被点亮。中华基督教会铭贤书院相信每位学生都有无限可能，支持他们在擅长的领域发光发热。该校学生于去年在老师鼓励下以混合媒介创作出《星空探索》，夺得「第一届全港航天画比赛」金奖，画作更有机会冲出地球，随「神舟二十一号」升空！

「第一届全港航天画比赛」金奖：《星空探索》

就读中华基督教会铭贤书院中三的丘晓然，去年在老师鼓励下以混合媒介创作出《星空探索》，夺得「第一届全港航天画比赛」金奖。画作更成功于15,000多幅作品中脱颖而出，有幸成为天宫画展80幅参展作品之一，随「神舟二十一号」升空，在中国空间站「天宫」展出，由航天员亲任「太空讲解员」向全国介绍，其后在北京首都博物馆公开展示。这次经历不但让学生与国家航天产生连结，更能培养国民身份认同与归属感。

创作概念：

这幅画展示了一艘未来太空飞船的内部结构，飞船在宇宙航行，周围有五彩斑斓的星球和星云，飞船内有勇敢的航天员，这个场景展示了人类对星空探索的进步。在未来，我相信世界的航天技术会更先进，从而探索更多宇宙中未知的领域。

第一届全港航天画比赛」银奖：《触碰》

3C 王艺臻（图片来源：受访者提供）

创作概念：

这幅作品描绘了航天员在太空中探索月球和火星的一幕。而旁边的航天设备，如人造卫星、探测器、火箭等也代表了中国的科技发展。航天员向月球伸出手，代表了航天技术的进步终能使我们探索未知。

除得奖作品外，该校还有不少优秀航天主题画作，展现学生对宇宙探索的想像与期盼。以下为部分作品及创作概念：

其他作品：《探索火星和月球》

2C 甘子莹（图片来源：受访者提供）

创作概念：

这是一幅太空主题的画。在画面中有一位身穿着太空服的航天员，他手持工具，漂浮在太空中；而另一位则站在月球上挥手示意。月球上面矗立着「太空站」建筑，上面插着国旗，月球旁有一架正在发射的红色火箭。在背景里，色彩斑斓的行星散发着神秘的光芒，蔚蓝的地球亦映入眼帘。这幅画整体展现了对宇宙探索的美好憧憬。

其他作品：《中国航天科技发展》

4D 陈子贤（图片来源：受访者提供）

创作概念：

背景黑色的部分模拟了中国水墨风格，而在地球、月球和火星间的宇宙则用了较浅且明亮的配色作为象征已探索的地带，月球上的女子亦代表了嫦娥系列的探索机械。贯穿画面的龙代表了我国的探索方向，由画中红色版图（寓意中国）出发，目的地是星辰大海。

《星空探索》

3B 陈秋涵（图片来源：受访者提供）

创作概念：

作品描绘了不同星球，亦包含各种天空的元素，例如云、月亮、星星、雨。而主角是飘浮在太空中的航天员，面对这些色彩夺目、灿烂的星体，激发了人类对于美丽事物的好奇心和寻根究底的心，使他深入地向着未知的星空探索。

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