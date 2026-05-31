2本绘本 为人们带来新希望 载体散落一地 记忆却不会被烧毁｜好书推介

好书推介｜一直以来，许多香港人都深信着一套安稳的哲学：努力工作，拥有一个安乐窝，便是最大的幸福。然而，那场大家都知道的屋苑大火，无情地将这种安稳烧出了一个大洞。

我们该如何面对这种被连根拔起的失去？今期，我们不谈轻松的童话，借着两本绘本，给予所有经历失去的人一个拥抱。

儿童绘本推介1：《记忆的项链》

为甚么被逼舍弃家当会这么痛？因为我们舍弃的不是物品，而是历史。面对大火的灾情，最痛的往往不是失去电视机或梳化，而是失去那些无法用金钱衡量的纪念品。《记忆的项链》故事中的小女孩，有一串用钮扣串成的项链。每一颗钮扣都代表着过世母亲的一段回忆：姨婆的洋装、妈妈的高中舞会礼服……对萝拉来说，这串项链就是母亲存在的证明。有一天，项链不小心被猫咪抓散了，钮扣散落一地。萝拉崩溃了，仿佛失去了钮扣，就等于第二次失去了母亲。

儿童绘本推介1：《记忆的项链》（图片来源：受访者提供）

当记忆的载体散落一地

这不正是灾民们在火灾后的写照吗？在短短的执拾时间里，我们被逼舍弃那些充满回忆的旧相簿、旧衣物、旧玩具。项链虽然断了，但那些与母亲共度的爱与记忆，早已刻在灵魂里，永远不会因为实体物件的消散而消失。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《妈妈的红沙发》

面对灾后空荡荡的新生活，该如何自处？凯迪克大奖绘本《妈妈的红沙发》，鼓励我们在废墟中重建生活。故事里的小女孩，家里发生了一场可怕无情的大火。那漫天的大火把所有的家具、衣服和心爱的玩具都烧成了灰烬。邻居和亲戚帮忙凑齐了床铺和家具，让他们在新居所安顿下来，但家里依然空荡荡的。为了让疲惫的妈妈下班后能好好休息，一家三代开始在一个大玻璃罐里存硬币。经过漫长的时间，他们终于买下了一张柔软而美丽的红沙发。

儿童绘本推介2：《妈妈的红沙发》（图片来源：受访者提供）

在灰烬中慢慢存下新的希望

这个故事没有说「旧的不去，新的不来」这种风凉话，它如实呈现了失去一切的错愕与空虚。在被逼断舍离之后，我们依然可以拥有期待。那个存硬币的玻璃罐，存的不止是钱，更是重建生活的意志。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

记忆不会被烧毁 爱会带我们回家

面对这场不幸，任何安慰的说话都显得苍白。对于被逼离开家园的居民来说，这段时间的心痛和徬徨，旁人难以完全感同身受。舍弃那些带不走的家当，就像是割舍身上的一块肉。

（图片来源：受访者提供）

但请相信，火灾能烧毁实体的墙壁，能逼迫我们舍弃沉重的行装，却烧不毁我们脑海中的记忆，更烧不毁家人之间紧紧相依的依靠。当岁月美好的幻象破灭，我们或许只能带着寥寥几件行李重新出发。

愿失去家园的人们都能像绘本里的那家人一样，在新的空间里，慢慢存满一个玻璃罐，早日迎来那张温暖的红沙发。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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