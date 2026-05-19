小六生误食入浴剂校方及时发现送院 家长：「个包装真系好似零食」附医生3个关键处理法｜亲子热话

为了吸引大、小朋友，近年不少受欢迎的糖果都会推出特别版，有的化身成护手霜，也有变成护唇膏、入浴剂，包装跟原来的糖果一模一样，如不细心阅读产品上的说明及指示，根据分办不出两者。今日（19日）于家长WhatsApp群组流传一宗有关元朗一所小学有4位小六生误食入浴剂的事件，幸而校方及时发现并将孩子送院。事件引起家长们的热议，指入浴剂真的「个包装真系好似零食」，提醒其他家长别掉以轻心。

小六生误服入浴剂送院 校方发出通告提醒

今日（19日）于多个家长群组中流传一段校园新闻，指元朗一所小学有4位小六生，因误服入浴剂需送院治疗。根据群组内容消息，指案发时有多部救护车赶到学校，将4名误把入浴剂（浴盐）当作零食放入口的小六生送院治理。校方于事件后翌日，由「健康校园小组」发出以「学生误服入浴剂事件」为题的通告，并提醒各位家长与学生要细心阅读产品上的指引，以免重蹈覆辙。通告内容：「昨天下午，六勤班班主任于午膳后发现班中四位学生误食少量由家中带回学校的一包入浴剂（附图），其包装与一般糖果极为相似，但有写明『入浴剂』及 "Don't eat" 字眼。学校已即时联络家长，并召唤救护车护送相关学生到医院检查。经医生诊断后，学生均没有大碍，不用洗胃，只需回家观察及休息。今天相关学生亦已回校上课。

于事件发生后第二日，校方即时发出通告。（图片来源：网上图片）

学校提醒家长，必须留意提供给学生的食物是否安全，特别留意包装上的标签及字眼，以防有同类事件发生。学校亦会加强教育，提醒学生注意饮食卫生，确保安全。特此告知，谢谢您的合作！」

有指学生误服这款入浴剂。（图片来源：网上图片）

家长赞校方反应快 网民：「大人都觉得好似零食」

有家长赞扬校方反应迅速，并即时发出全校通告提醒家长与孩子。「觉得校方反应好快，亦都证明咗老师有关心学生，见到零食包装有问题即刻去查问。」

（示意图，非当事人，AI生成图片）

有家长指包装真的「似到十足」，以假乱真。「虽然右边有写'Don't eat'同埋右上角有浴缸，但我相信大部分人第一眼只会见到品牌名同正中间个『细路女』」、「呢只包装真系零食咁样，小朋友一唔留意就会食」、「我系大人都觉得好似零食」、「你请我『食』，我真系好自然会放入口」，家长们认为就算是大人也未必能分真伪，并指日后会再三提醒小朋友将食物放入口前要分清楚，以免误服。

本身糖果包装跟入浴剂包装本为相似。（图片来源：网上图片）

遇上孩子误服入浴剂 医生教3个即时处理方法

为此《亲子王》特别请教儿科医生张杰医生，张医生提醒各位家长及老师，如当发现小孩误服入浴剂时，切记要保持冷静。以下是3个即时处理的关键步骤：

1. 保持呼吸道畅通，切勿盲目催吐

做法： 让小孩保持坐姿或侧卧，避免分泌物或残留物阻塞呼吸道。

绝对不要催吐：入浴剂通常含有界面活性剂、碳酸钠或香精等化学成分，催吐可能会导致液体呛入气管，或有机会引发吸入性肺炎；此外，酸碱性物质在催吐时亦有可能造成二次灼伤食道，造成更大伤害。

（示意图，非当事人，AI生成图片）

2. 清除口腔残留，适量喝水稀释

做法：立即用清水帮小孩漱口，吐出嘴里残留的粉末或液体。如确认小孩意识完全清醒且吞咽正常，可让他们喝下少量的清水或牛奶（约100–200毫升），以稀释胃里的化学物质、保护胃壁。

注意：如果小孩已经意识不清、精神萎靡或剧烈呕吐，绝不能强行喂水，否则会造成窒息。

（示意图，非当事人，AI生成图片）

3. 保留包装并立即送医

做法：无论小孩目前有没有症状，都应立刻送往医院急诊，或致电急救电话求助。

关键细节：务必把入浴剂的包装袋、剩余样品一起带到医院。包装上的成分表（如日文的「浴用化粧料」或化学成分标示）能让医生在第一时间判断毒性，决定是否需要洗胃、使用解毒剂或进行特定观察。

（示意图，非当事人，AI生成图片）

育儿安全小提醒：市面上许多日本入浴剂包装设计极像零食。买回家后，请务必将这类物品锁在小孩拿不到的高处，并反复提醒孩子：「外表像糖果的东西，必须先给爸爸妈妈看过、确认过才可以吃。」但为免意外发生，家长亦要慎选零食，减少或避免购买此类包装的糖果或入浴剂。

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生

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