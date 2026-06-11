中一叩门2026│升中叩门推荐信非决定性因素 保良局朱敬文中学校长3大贴士：不宜背诵答案

中一叩门2026│重视学生纪律的保良局朱敬文中学，位于沙田大围区，学校为高中生建立「升学安全网」，加强生涯规划活动，以及与不同大专院校合作，丰富毕业生选科选择，完善的课程规划，渐得到区内家长及学生认同，刚过去的升中自行分配学位阶段，收到的申请就比往年大增五成。赵文浩校长说：「学校近年积极安排多元化的课外活动，学生也受教向学，校风淳朴，建立了良好的关爱气氛。」

中一叩门2026│保良局朱敬文中学 校风严谨重品格

Q1.学校叩门程序如何？

A：在7月份叩门阶段，学校会有少量学额空缺（视乎统一派位后的情况而定），并会在派位结果公布后随即接受申请。家长和学生可亲身到校递交申请表及相关文件，例如成绩表、推荐信及奖项副本等。学校会安排面谈及评估，了解学生学习态度及基本能力。过去两年，学校都收到超过100份叩门申请。

学校鼓励学生多方面发展，音乐体育都是发展方向。（图片来源：受访学校提供）

Q2.叩门过程中，校方最看重甚么？

A：学校校风严谨，对学生品格、仪容发饰及行为表现均有严格要求，特别重视学生的品格及价值观，同时期望学生表现出良好学习态度、展示基本学术能力。

在叩门阶段，表达能力出众、课外活动表现突出的学生会更容易被取录。去年学校录取了三位叩门生，其中一位同学在花式跳绳比赛中取得卓越表现，曾代表香港出赛；另外两位同学则有良好的学术水平，面试时亦能展现愿意学习、积极正面的态度。

（图片来源：受访学校提供）

Q3.在校长眼中， 一位怎样的小六生会在叩门时令人眼前一亮？

A：穿着整齐、表现有礼的学生，总会令人留下深刻印象。倘若学生在面试中能真诚、自信而不自满地表现自己，主动回应及愿意尝试，亦会大大加分。过去有学生在面试时，能清晰讲出学校的办学特色，并指出学校为何适合自己，表现成熟得体，最终获取录。

（图片来源：受访学校提供）

Q4.叩门信 / 推荐信真的有用吗？Portfolio是否越精简越好？

A：学校会阅览叩门信及推荐信，但并非决定性因素。要是信函内容能具体反映学生的特质及成长经历，甚至解释学生对学校的认同，则更具参考价值。由于叩门阶段竞争相对激烈，Portfolio宜集中展现学生能力，精简而清晰，老师能在短时间内掌握重点，切忌过于堆砌。

社区服务都是一种学习体验。（图片来源：受访学校提供）

Q5.校长有贴士给准备叩门的家庭吗？有何最常见的误区可以避免？

A：升中是孩子人生必经阶段，虽然重要但不是决定成败的唯一因素。建议家长时刻与他们同行，让孩子在选校过程中保持积极乐观、快乐自信。曾经有一位学生，在Portfolio中展示过去多次参加学校举办的活动，证明自己一直渴望入读本校，极具诚意，亦有助学校了解孩子的意愿，从而挑选合适的学生。综合过去的经验，我为家长和学生提供几点参考建议：

保良局朱敬文中学（图片来源：受访学校提供）

及早准备：记得带齐所需文件，提前了解学校的办学理念及特色，选择合适自己的学校。 注意态度：面试时保持信心、真诚有礼，不宜过度紧张或背诵答案。 认清孩子能力：选校不宜只追求名气而忽略学生的实际需要，选择一所校风优良、适合孩子发展的学校，远比单纯比较Banding重要。

保良局朱敬文中学赵文浩校长（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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