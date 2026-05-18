Häagen-Dazs夏日外卖特饮限定买一送一 3款全新消暑口味均低至$34.5｜亲子优惠

亲子优惠｜夏天到了，放学热辣辣，当然想跟孩子一起叹杯冻冰冰特饮消暑！今日（18日）起，Häagen-Dazs将推出夏日外卖特饮限定买一送一，只需一半价钱，即$34.5就叹到冰爽特饮，还有3种全新消暑口味。即睇Häagen-Dazs优惠详情，快快跟小朋友放学后一人一杯喇！

亲子优惠｜Häagen-Dazs夏日外卖特饮限定买一送一

在炎热的夏天，既想吃雪糕但又想饮冻饮？不用选择，Häagen-Dazs全新推出的3款消暑口味特饮就可以一次过满足大家两个愿望。Häagen-Dazs全新推出3款夏日外卖特饮，以顶级雪糕及雪菓为基底，调配消暑果香滋味，最啱边行边饮。3款口味全都非常适合夏天，酸甜平衡得刚刚好。今次买一送一优惠，可于指定香港Häagen-Dazs™专门店换领，更可用至6月30日，买定随时叹最正！

（图片来源：KKday）

「香芒乐园」结合冷冻芒果粒、芒果雪糕、芒果雪菓，加上微气泡，带来清爽鲜芒与柚香双重享受！而「欢莓派对」完美融合蓝莓雪糕 × 士多啤梨雪糕，带出层次丰富的莓果滋味，口感绵滑细腻；「莓香庆典」有顶层经典呍呢嗱与士多啤梨雪糕，先带来轻柔融入奶滑，再送上士多啤梨馥郁香气，酸酸甜甜，好match！

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【快闪优惠｜买一送一｜平均HK$34.5/杯】Häagen-Dazs™外卖夏日特饮

优惠：HK$69/两杯（平均HK$34.5/杯；原价HK$69/杯）

*饮品口味数量有限，售完即止

*本产品只限于指定香港Häagen-Dazs™专门店换领，不设外卖速递

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月18日15:00至5月24日23:59

使用日期：2026年5月18日至2026年6月30日

换领地点：指定香港Häagen-Dazs™专门店

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