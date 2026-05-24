友谊不是「漂亮话」而是行动 2本绘本教孩子学会如何真正认识一个人｜好书推介

好书推介｜我们往往在看到别人的外表时，就已经有了既定印象，但这真的是别人真正的样子吗？千万不要因此而错过真正认识一个人的机会呀！

儿童绘本推介1：《大大先生》

《大大先生》故事的主角因为体型巨大，常常让别人害怕，甚至没有人愿意靠近他。外界对他的第一印象是强烈的、单一的，仿佛只要他很大，就必然可怕，一旦进入群体，其他人就四散离去让他孤单一人。讽刺的是，当众人都看不到样貌却被他的琴声深深吸引，转变成其他人主动地去探索及发掘，才知道真正的大大先生既温柔又有音乐才华。

（图片来源：受访者提供）

误会只因还未真正认识

《大大先生》最吸引人的地方，不是单纯地安排主角有一些特长扭转局面，而把角色写成「看起来可怕其实很善良」；而是透过大大先生在生活场景中的一次又一次沉默，堆积成厚厚的孤独感，然后让大大先生用琴音代替自己发声，单纯地用音乐抒发自己的情绪，却成就了他人认识自己的契机。这段无心插柳的情节使到其他人的接近更为纯粹，也更真实地让读者看见偏见如何形成。当其他角色只因外表而退后，主角就被留在寂寞里；而当故事让他的内在慢慢浮现，读者也会意识到我们不能单靠外表去认识一个人。这本书因此不止是讲一个大角色的故事，而是在提醒我们：世界上很多被误会的人，其实只是还没被真正认识，当别人和我们不一样时，我们又该如何重新看待他。

（图片来源：受访者提供）

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儿童绘本推介2：《不难过，我帮你！》

另一本绘本《不难过，我帮你！》里有另一位主角大熊，表面同样看来身材魁梧，却有着不成正比的细心。大熊和蜘蛛是一对性格差异很大的朋友：大熊喜欢安静、整洁、待在屋内；蜘蛛喜欢户外、冒险、热闹，甚至连生活方式都完全不同。 这样的设定本身就很有趣，它让孩子明白：朋友不一定要一模一样，反而可以因为不同而互补。故事真正展开时，蜘蛛放风筝的线断了，风筝飞进森林，大熊虽然害怕，但还是陪着朋友去找。

（图片来源：受访者提供）

真正的支持

这本书最动人的地方，是大熊的陪伴不是轻松的、也不是毫不费力的。牠会紧张，会不舒服，甚至会想退缩，但当牠看到蜘蛛失望的表情，牠仍然选择和蜘蛛一起面对困难，继续去找，直到蜘蛛在时间的流逝中渐渐消化了情绪。这一段把「帮忙」写得非常具体，不是抽象地说要友爱，而是用一个真实任务，让孩子看到甚么叫做站在朋友身边。这让故事中的友谊更接近现实：真正的支持不是因为一切都合拍，而是愿意跨越自己的习惯与不安，去完成对朋友的承诺。对孩子来说，这是一种很清楚的情绪教育，也是一种关系教育，因为它让孩子理解「我帮你」不是一句漂亮话，而是一种行动。

（图片来源：受访者提供）

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这两个故事都在告诉读者要看见别人真正的样子，不止是看到表面，而是愿意走近对方，理解对方，最后成为对方可以依靠的人。

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。www.sr-studio-art.com

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