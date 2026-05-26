曾为养家敲监制门 周志康：「责任越大， 能力才会越大」尽力给女儿幸福童年｜星级教养

星级教养｜戴着企鹅面具，他在《中年好声音4》拿下五灯满分。面具下，他是两女之父、艺人 —— 周志康。褪下「企鹅人」的身份，他形容自己是个「佛系爸爸」，不催谷、不比较，相信快乐童年比甚么都重要。但佛系不等于被动，他曾为养家，硬着头皮敲监制的门。从17年前参加《超级巨声》的青涩小子蜕变成「企鹅人」，他明白到，尽情与尽力做好每件事，便是最好的身教。

艺人、《中年好声音4》参赛者周志康（Daniel）（图片来源：《亲子王》）

撕走标签 让大家重新听我唱歌

回想当初经理人问自己是否有兴趣参加《中年好声音4》，阿康坦言曾犹豫，毕竟近年更多在拍剧、主持方面发展，会担心自己是否能够再次适应比赛的节奏，加上自己本身不是一个热衷于竞技的人，但再三考虑后，深知自己仍热爱唱歌，最终决定把握这次难得的机会。

他特别庆幸节目有「企鹅人」的设定。「面具遮住了大众对『周志康』的既有印象，大家不知道那是我，纯粹听声。」他坦言，以往观众可能透过一些综艺节目认识自己，很容易被人误以为「贪玩」、「唔认真」。「但我们其实是认真地玩，目的是想令人开心。面具帮我撕走了标签，让大家可以重新听我唱歌。」

那两位女儿知道爸爸参赛吗？「知道。」阿康说，起初他只打算跟太太交代工作上的事，女儿在旁边听着，反应不大。「她们已经习惯我在萤光幕出现，只是觉得『爸爸去参加比赛』这件事颇有趣。」直到两姊妹第一次入录影厂，看见爸爸在台上唱歌，她们才逐渐变得投入。「反而其他同学和家长会问，她们就要帮我一起保守秘密。」

阿康以「企鹅人」身份在《中年好声音4》舞台上演出。（图片来源：、IG@danielchau928）

从被动到主动 一份因责任而生出的勇气

做艺人，收入不稳，拍剧、主持、比赛，时间从来不够用。比赛初期，阿康同时拍摄剧集《璀璨之城》，港、澳、珠海三地奔波，多重压力曾让他在镜头后躲起来哭。然而，比起身体的劳累，更深刻的是成为爸爸后的转变。26岁那年，他成为父亲。「以前我很被动，不会主动敲监制的门。但有了孩子，我告诉自己：你要养家，不能再等机会从天而降。」于是，他硬着头皮，到监制的办公室敲门、自我介绍，争取拍剧和主持的机会。这份勇气，不但为他带来更多工作机会，也让他明白：「原来责任越大，能力真的可以变得越大。」

阿康坦言，若这些年只拍剧而与音乐完全无关，可能真的会灰心，但幸运的是自己因歌唱比赛而入行，多年来不时都有相关工作机会，如唱剧集歌、担任《劲歌金曲》主持等。「能够唱歌本身已经是一份天赐的礼物，不是人人唱歌都五音俱全，有人喜欢听你唱歌就更加难得。加上能从事相关工作，还奢求甚么？」

成为父亲让阿康明白：「原来责任越大，能力真的可以变得越大。」（图片来源：《亲子王》）

亲子陪伴 质比量更重要

尽管工作忙碌，阿康坚持只要在香港，一有时间便会陪女儿。深知自己陪伴她们的时间不多，他特别强调陪伴的质量，更分享了父女其中一个相处点滴。「大女瞓觉之前，我们有一个倾偈时间。她会跟我讲喺学校同边个friend、玩紧啲乜、点样同同学交换啲卡……甚至会分享自己的秘密、收藏品。有时她讲到12点多，要催促才依依不舍地去睡觉。」

若到外地工作，阿康也会刻意在女儿睡前，提早和她们视像通话。那两个女儿见到他回家的反应？「细女因为年纪最小，反应最大，会跑过来揽住我。太太和大女可能习惯了，不像细女那么热情，但都会好sweet咁叫『爸爸』。」提到家中三位「女王」，阿康脸上带着甜丝丝的笑容。

即使工作忙碌，阿康仍会尽量抽时间陪伴女儿。（图片来源：IG@danielchau928）

讲道理的慈父 教育不是情绪发泄

阿康形容自己与女儿的关系是亦师亦友。「摆出一副高高在上的样子不是我的作风，女儿们很清楚，我是个可以讲道理的人。」他忆述，大女Emma有次要去广州参加啦啦队比赛，收拾行李时想带多双鞋配衬，太太却觉得没有必要。这时阿康便充当起「和事佬」，跟太太分析：「如果女儿愿意自己承担拎重少少的后果，为甚么要阻止她呢？」Emma最终决定多带一双鞋，还跟爸爸说：「你就像是我其中一个老师，虽然会有恶的时候，但愿意跟我讲道理。」

那么，阿康甚么时候会展现严厉的一面？「若牵涉到品德方面的问题，便会立即介入。」他举例两姊妹有时候会一起刷牙洗脸，但厕所空间有限，有次妹妹无意中妨碍到姐姐，姐姐就刻意「撞番」妹妹一下。他看见后，立即严肃地告诉Emma这样做是不对的。「要清楚指出小朋友做得不对的地方。如果单纯发脾气，那只不过是情绪发泄，不是教育。」他强调，语气可以严厉，但要分清楚目的。

转眼间，大女Emma已经11岁，细女Elva亦已7岁。（图片来源：IG@danielchau928）

输在起跑线 哪又如何？

在大女Emma准备升小时，阿康曾在另一访问分享：「并非就读最高尚的学府，也可以成为成功人士。」眨眼间Emma已到了需要面对呈分试、升中的关键时刻，在这凡事讲求「赢在起跑线」的社会，他可有动摇？「我到现在都没有改变这个想法。」他坚定地说。「在AI时代，你拥有的知识可能两秒就已经被取代，懂得随机应变地解决问题比死记硬背更重要。」他认为，如果能力所及，当然会给予孩子最好的资源；但若逼得太辛苦而破坏亲子关系，便违反了初衷。对阿康而言，小朋友感到幸福才是最无价的。「如果考到全级第一，但小朋友不开心，那又有何意义？」

同期入行的「巨声帮」朋友，有人开红馆，有人勇夺男歌手奖，亦有人转行。阿康如何看待这种「同一起跑线，不同终点」的现象？他指自己不是一个喜欢比较的人。「每个人手持的牌都不同，家庭资源、际遇亦不一样。与其浪费时间跟他人比较，不如问自己：『我有没有尽力？我开不开心？』」正如周妈妈经常说如果在阿康小时候有让他学钢琴就好了，但阿康认为只要有心，几时学也不是问题。「之前跟一班艺人朋友在网上直播唱歌，我下定决心要自弹自唱，最后都成功做到。所以不论起点在哪里，随时都可以发力，把握好当下的机会就足够了。」

17年前，阿康与孪生哥哥周志文参加《超级巨声》，但两人原来是分开报名，事前并不知对方参赛。（图片来源：IG@danielchau928）

组成幸福童年的3大要素

而在阿康心目中，一个快乐的童年最基本的三样要素，是家庭、朋友、兴趣。他表示，家人之间有着无法改变的血缘关系，庆幸自己和家人的关系十分良好；而朋友则会影响一生，特别是女儿现在这个年龄层很容易受朋辈影响。「我小学、中学，以至入行后认识的朋友，都在我的人生路上充当一个重要的角色。」至于兴趣，则能为人生添上更丰富的色彩。「就算之后未必继续，但它带给你的感受、得着，都将会毕生受用。」他分享，日前观看Emma参加啦啦队比赛，最后屈居亚军，Emma因此感到失落。「但我见到她在做动作时比以往更有自信，还记得妈妈之前提点的细节，整理好头发，这些都是进步。就算结果未如理想，但过程中学会了抗压、累积经验。」

Emma近年参与不少啦啦队公开赛，更成功赢得奖牌。（图片来源：IG@onlylovemily）

家是最好的后盾 夫妻互相补位

太太Emily是全职妈妈，阿康主力赚钱，但他强调夫妻是共同体，应该互相补位。「没规定谁一定要负责做甚么。例如之前我有一日假期，太太说很眼瞓，问我可否帮忙准备女儿的午餐饭盒，我话好，六点多便起身炒饭，就是这么简单。」

参加《中年好声音》这种长达数月的歌唱比赛，不单止耗时费神，更可能打乱原定的工作安排，有机会影响收入。太太对此可有微言？阿康坦言艺人一向都是「好天斩埋落雨柴」，默默耕耘是常态。「今次参赛之后，很快就接到很多商演，已经很开心。」同时感激太太的体谅，尊重他去做自己想做的事。

这份支持，加上女儿见到爸爸日练夜练的画面，便成了最好的身教。「每首参赛歌曲我练到自己都觉得烦，她们见我不停重复，自然感受到何谓坚持和投入。」他认为，比起说教，孩子更擅长观察。「她们见到我哪怕不是最喜欢、最擅长的工作都会认真对待，亦会潜移默化受影响。例如做功课、背英文生字，她们会知道这是自己的责任，要履行好。」

作为家中经济支柱，阿康曾直言：「打理家头细务辛苦到不得了，所以太太份『粮』应该高一啲。」（图片来源：IG@danielchau928）

尽情尽力 给女儿也是给自己

比赛目标，阿康坦言一开始只是抱持一试无妨的心态，获得这么大回响完全是意料之外。「但当重新拿起支咪在台上唱歌，心中那团火立即重燃起来。」随着赛程推进，他也从最初以10强为目标，到现在希望争取MVP的殊荣，甚至进入决赛。「参加得就不要想着会落败，要保持心中那团火。」

访问尾声，笔者请阿康寄语两个女儿一句话。他沉思片刻，说出四个字：「尽情、尽力。」「尽情，是找到自己热爱的事，每一件都要好好去爱；尽力，则是在能力范围内做好每件事。」或许每个人的能力、兴趣都不一样，正如Emma的天分在啦啦队而非音乐，但阿康觉得只要找到想做的目标，尽力去达成，自然就会过得开心。「现阶段的我也正在做这件事。」

企鹅面具下，不止是一个好歌手，更是一个以身作则的好爸爸。

阿康表示，尽情尽力做好每件事，自然就会过得开心。（图片来源：《亲子王》）

文：林诗敏

图：Elson、IG@danielchau928、IG@onlylovemily

发型：Ken yong@Hair corner art mall

场地提供：Kids Kids Car

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