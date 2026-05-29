考试温习攻略｜英文科3大考核重点+3大失分陷阱 小心漏「s」、宜背熟这两种词汇
发布时间：07:13 2026-05-29 HKT
考试温习攻略｜关于英文科，英文科主任Mr. Henry建议家长为子女创造「错误博物馆」，把在默书等错过的串字或文法，拍照或用电脑打印出来，将错误与改正后的句子并列，贴在家中当眼位置，每天看30秒，远比抄写10次更有效。家长亦可以「扮唔识」，让孩子当小老师，他们在解释过程中，逻辑会更清晰。至于英文聆听则是长期功夫，Mr. Henry指不需要强逼孩子做聆听练习卷，只要睡前或在车上时，播放BBC Learning English或适合小学生的英文故事podcast，重点不是要坐定定听，而是当背景音乐，潜移默化，训练语感。
英文科考核重点：
高小英文科的考核重点不再只是识读、识串，而是文法准确性与语境理解。
- 文法（grammar）： 重点考核tenses。小四要熟练Simple present, Present continuous, Simple past, Future；小五小六就重点攻克Present perfect及Past continuous。此外，Prepositions（at / in / on / for / with）和Question words（Wh-words）是必考细节。
- 阅读理解（comprehension）：除了直接找答案，高小必考Pronoun reference（如文中'it'是指甚么？）、Inferencing（Why did the character cry?）及synonyms。
- 写作（writing）：重点考核picture composition 的逻辑连贯性。必须正确运用连接词（first / next / then / suddenly / finally），重点提醒：文法全对比用深字更重要！
英文科考试常见得分位
- 标点与大细楷：专有名词、句首字母大写，只要小心核对，这是最稳定的得分位。
- 简单时态填充：多背诵「关键时间词」，e.g. yesterday → Past tense；every day → Present tense。
英文科考试常见失分位
失分陷阱1：Present perfect tense VS Past tense
- 问题表现：学生见到「已经做完」就用Past tense，忽略对「现在」的影响。
- 例子： I _______ （finish） my homework. I can play now.
- 应对方法：
- 教导口诀：「过去了，但影响到现在」有since / for / just（刚刚做完）
- 必用Present perfect（have / has + p.p.）。上例中因为结果是「现在可以玩」，所以答案是have finished。
失分陷阱2：Pronoun reference（代名词指代）
- 问题表现：随意选一个名词，不考虑单复数或逻辑。
- 例子：Peter and Tom went to the park. They played football.
- 应对方法：强制要求学生向前找最近的一个同性质名词（单数找单数、复数找复数），划箭嘴练习。
失分陷阱3：写作时忘记「第三身单数+ s」
- 问题表现：写作思维一活跃，就写出He 'go' to school。
- 应对方法：完成作文后，专项检查，用萤光笔圈出文章中所有的He / She / It人名，然后看后面的动词有没有加s / es；这是最后五分钟的救命草。
英文科温习攻略：
1. 制作「tense时间轴」手册
拿出一张纸画时间线，标出past, now, future。将课文出现的动词表按时态分类写在对应位置，视觉化记忆。
2 狂操Proofreading
英文卷中的Proofreading是最严重的「失分位」。考试前，找来10篇短文只看不改，训练眼睛找出漏掉的「s」、错的tense、错的preposition。
3 阅读理解先看题目
常教导学生不要先读文章，而是先看清第一、二条选择题问题，带着「目标关键字」去文章里扫描，例如问题「What colour is the car?」，眼睛就只「扫描」文章中出现颜色的词语。
4 背诵万能开头与连接词
写作方面，背熟一个漂亮的开头句型和应急用的连接词（although, however, therefore, besides），能立刻提升文章档次。
文：佘君仪 图：受访者提供
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