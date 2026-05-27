考试温习攻略｜中文科4大温习重点 纠正错字免拉低分 3大失分陷阱小心写作离题

考试温习攻略｜温习中文科时，进研教育中文科主任Mr. Alex建议家长可以跟孩子具体互动，并协助收集「生活素材库」，在日常聊天时引导观察，例如：「啱啱响商场见到细路喊，你估佢点解喊？佢个样系点？」记录这些对话，就是写作的心理描写素材。Mr. Alex特别提醒，错别字扣分极重（作文通常错一字扣一分，无上限），因此家长可准备一本「易错字簿」，专门记录孩子经常写错的中文字，例如：已 / 己 / 巳、在 / 再，每天花五分钟默写三个，效果显著。

（示意图 / AI生成图片）

中文科考核重点：

初小中文科的考核重点在「识字、写字」，至高小阶段，明显转向 「阅读理解深层次分析」与 「书面表达逻辑」。

阅读理解：不仅从文中找答案，亦会考核归纳段意、推断深层寓意、辨识修辞手法的作用，例如：为甚么作者要用排比句？想强调甚么情感？以及理解文章主旨和作者观点。 语文知识运用：涵盖成语运用（在句子中填写合适成语）、关联词逻辑（因为……所以……；虽然……但是……）、修辞辨析（比喻、拟人、反复、设问）、句式改写（把字句被字句互换、长短句改写）。 写作：小四开始接触议论文雏形（如：说明理据），小五小六着重 「记敍文」的细节描写（动作、心理、对话）和「说明文」的结构分明。考核重点是内容的具体性和结构的完整性。

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中文科常见得分位

标点符号与错别字：只要细心检查，可说是「送分题」。 成语填充（选择题）：通常有语境提示，难度不高。 文章中的「直接复制」题：问「文中哪里提到……」，只要耐心回看原文抄写即可得分。

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中文科常见失分位陷阱

失分陷阱1. 段意归纳题（写作手法题）

问题表现 ：学生常把段落内容抄一遍，而不是「归纳」。

：学生常把段落内容抄一遍，而不是「归纳」。 例子 ：段落写「妈妈擦窗、爸爸扫地、我收拾书桌」

：段落写「妈妈擦窗、爸爸扫地、我收拾书桌」 错误答案 ：「妈妈擦窗爸爸扫地」

：「妈妈擦窗爸爸扫地」 正确答案 ：描写一家人分工合作打扫家居的情景。

：描写一家人分工合作打扫家居的情景。 应对方法：教导孩子用「谁 + 做甚么 + 结果 / 状态」的句式概括；练习时多用萤光笔划出关键动词。

（图片来源：PhotoAC）

失分陷阱2. 修辞手法的作用（长问答题）

问题表现 ：只写出「这是比喻句」，没写作用。

：只写出「这是比喻句」，没写作用。 例子 ：那棵老榕树像一把巨大的绿伞。

：那棵老榕树像一把巨大的绿伞。 应对方法：运用比喻手法，将「老榕树」比作「绿伞」，生动形象地写出榕树「茂盛、巨大、遮荫」的特点，谨记必须答出后半部分才有满分。

失分陷阱3. 写作离题或流水帐

应对方法：鼓励孩子在动笔前写下「第一段写甚么、第二段重点细节、第三段感受」。记敍文必须有至少一个「定格描写」，例如描写人物的一个动作特写或一句对话，防止变成从早写到晚的流水帐。

操卷重质不重量，专心做一份更佳。（示意图 / AI生成图片）

温习攻略：

操卷重质不重量：不需要一天做三份卷，专心做一份，然后仔细对答案。 建立「修辞作用词库」：背诵几组万能词语，例如：比喻、拟人是为了「生动形象」；排比、反复是要「增强气势 / 强调情感」；设问用意是「引起读者思考 / 兴趣」。 温习课文主旨：考前务必翻看目录，回忆每一课课文的中心思想和道理。中文卷的阅读理解长答题，很多时候皆与课文主旨相通。 重温旧作文批改：这是最有效的方法，看老师在自己作文上圈出的错字、评语，特别是「过于口语化」的错处，考试时避免再犯错。

（AI生成图片）

进研教育中文科主任Mr. Alex Hon（图片来源：受访者提供）

文：佘君仪 图：受访者提供



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