考试温习攻略｜人文科重理解忌死记 科学科试题多样化 两科常见得分位与失分陷阱

考试温习攻略︳踏入5月，小学的期终试、期考接踵而来，学生和家长都需要为各科考核做足准备，以争取优异成绩，尤其是本学年在小一及小四新分拆的人文科及科学科，考核模式、范围、要求、题型等，未必每位学生已掌握窍门，如何在试前提升认知、增加对课程内容的了解，是不少学生的疑惑。校长及老师们为学生及家长，提供人文科、科学科的温习锦囊，务求协助学生保住基本分之余，亦有力争取更佳成绩。

学生在科学科学习自制保温袋。（图片来源：受访学校提供）

人文科+科学科 灵活面对各种题型

本学年在小一、小四正式推行的人文科及科学科，学生与家长仍然在摸索学科的内容及考核模式，屯门区中华基督教会何福堂小学尹淑芬校长联同该校科学及人文科统筹主任叶颖琦，详细阐述两学科的各项温习重点，协助亲子备课。

中华基督教会何福堂小学尹淑芬校长（左）、科学及人文科统筹主任叶颖琦（图片来源：受访学校提供）

人文科 重理解忌死记

学科的相关试题，多以生活化或社会化情境出发，要求学生作出判断、解释或比较，整体评核明显侧重思考过程与回应质素。

考核重点：

对核心概念的理解：包括个人与社会、责任与权利、身份认同、关爱他人及公民意识等。 分析资料的能力：能否理解文字、图片、图表及不同情境资料。 表达能力：能否以合适的结构和语言，准确回应题目要求。

（示意图 / AI生成图片）

常见得分位

主要出现在「贴题」及「说得清楚」的答案上，表现理想的学生，通常能善用题目所提供的资料，配合相关概念，以完整句子交代原因和影响。例如在探讨社会议题时，学生不但能指出相关现象，亦能进一步说明背后成因，以及对个人或社会带来的影响，这类答案往往更容易取得高分。

常见失分位陷阱

答非所问、答案过于笼统，或只是重复资料内容而未有进一步解释。 在资料题中忽略引用题目所提供的资讯，只凭个人经验作答，结果未能回应评核要求。例如当题目要求学生「解释对社会的影响」，有学生只描述事件本身，却未说明影响层面。 只简单写「有好处」、「有影响」，但欠缺具体说明与例子，导致分数流失。这些情况反映学生对题目关键词，如「解释」、「影响」及「原因」的理解仍有不足。

小四的人文科自学工作纸，前者要求学生订立学习目标，后者尝试将廿四节气分类。（图片来源：受访学校提供）

人文科温习习攻略 培养人文思考能力

家长协助子女温习人文科时，尹校长建议以引导与讨论为主，而非直接提供标准答案。透过日常生活的例子、社区观察或新闻事件，与子女一同探讨不同观点，有助培养他们的人文思考能力。家长可多提出开放式问题，例如「为甚么这样想？」或「如果你是当事人，会有甚么选择？」，引导学生反思事情背后的原因与影响，从而提升在答题时的思考深度与表达层次。

生在人文科课堂上进行个人汇报。（图片来源：受访学校提供）

温习攻略：

1. 避免单靠死记内容

应着力理解课题的核心概念及其内在关系。在人文科的学习中，首要任务是掌握各单元的重要概念，例如个人与家庭、社会生活、香港与国家、权利与责任等。学生不止需要认识相关词语，更要理解概念的意义及其应用情境，并能配合生活例子加以说明。

2. 提升资料分析能力

考试题目会配合图片、图表或情境资料，要求学生根据所提供的资讯作答。因此，温习时需刻意训练学生养成「先看资料、再作回应」的习惯，避免凭个人感觉或经验作答。

3. 学习三步作答法

刻意练习以「原因→影响→例子」的结构作答，有效提升答案的完整度与层次，在解释社会现象时，若能说清发生了甚么、为何会出现，以及对他人或社会带来的影响，便更能展现人文科所重视的思考与表达能力。

人文科的课堂小组活动，加强学生理解不同概念的意义。（图片来源：受访学校提供） ​

科学科 试题多样化

有别于其他科目，科学科的试题形式多样化，包括绘图题、生活情境题及实验情境题等，评核要求需清晰而具体，更讲求科学探究能力。

在科学科的学习支援上，尹校长建议家长鼓励子女利用图像、简图或流程图整理所学概念，并透过日常生活例子加深理解与记忆。家长亦可多带子女走进大自然，观察植物生长、昆虫活动或天气变化，又或参观香港科学馆、香港太空馆等，让学生在真实情境中接触科学，体会学习的趣味。

科学科的闭合电路实验，学生获益良多。（图片来源：受访学校提供）

考核重点：

对科学概念的理解：例如能量、物质特性、生命系统等，能否分辨相近概念并正确运用。 科学探究能力：包括辨认公平测试、控制变项，以及理解实验设计目的。 应用与解释能力：即学生能否运用科学知识，解释日常生活中所观察到的现象。

（AI生成图片）

常见得分位

夺得高分的答案往往不止写出结果，还要清楚交代原因，例如以「因为……所以……」的句式说明因果关系。这类回答能显示学生真正理解科学概念，而非仅仅背诵课本中的结论。

常见失分陷阱

只写答案、不写原因，或出现概念混淆的情况，例如将「热」与「温度」、「重量」与「质量」混为一谈。 在实验题中，部分学生容易忽略公平测试的重要性，未能说明哪些条件需要保持不变，从而影响整体得分。 失分往往只是少了一句解释。当题目要求说明某一现象的原因时，有学生只描述「发生了甚么」，却未能说明「为甚么会发生」。只要能补充背后的科学原理，即使只是多写一句「因为……所以……」，答案质素便会明显提升。

科学科温习攻略 在家进行小实验

在安全情况下，尹校长提议家长与子女可尝试在家进行简单的生活实验，让学生从动手中学习，体验科学探究的过程。例如把不同物料放在阳光下比较升温速度，以理解吸热差异；用磁铁测试哪些物件能被吸引，从而认识磁性特质；在水中放入鸡蛋并逐步加盐，观察浮沉变化，探索密度概念。这些实验步骤简单，却能有效引导学生观察现象、提出假设并作出解释。

（AI生成图片）

温习攻略：

1. 巩固对基本科学概念的理解

包括不同单元的核心内容，例如能量的形式与转换、物质的特性、动植物的基本结构与需要等。同时，学生亦须学会分辨相近概念，例如热与温度、重量与质量，避免在考试中因概念混淆而失分。若能以自己的说话配合生活例子解释概念，理解往往会更为牢固。

2. 加强科学探究能力

考试中常见的实验题，不止考查结果，更着重学生是否理解实验设计的原意，例如甚么是公平测试、哪些条件需要保持不变，以及实验的目的为何。不少学生在这类题目失分，原因在于只记得结论，却未能解释实验步骤背后的科学原理。因此，温习时重温课堂实验纪录，理解每一个步骤的作用，显得尤为重要。

3. 提升应用与解释能力

试题经常以日常生活现象作为情境，要求学生运用所学知识作解释，例如地面湿滑为何较容易跌倒？金属触感为何较冷？高分答案通常不止描述现象，还能清楚说明原因，若学生能养成使用完整句子，并以「因为……所以…… 」的方式说明因果关系，作答表现往往更理想。

文：佘君仪 图：受访学校提供

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