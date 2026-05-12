英华小学琴瑟乐韵颂英华2026全体师生落力演出 校长创作新歌力捧男团「英华13」

英华小学｜睇演唱会要扑飞，而英华小学家长还要扑多一种飞 —— 英华小学周年音乐会《琴瑟乐韵颂英华》。音乐会一连两天（5月11及12日）在西九戏曲中心举行，让英华仔尽展音乐方面的造诣才华，不论鼓乐、管弦乐及中乐演出皆精彩万分，令人难忘。

校长创作新歌《请懂爱我》 提醒家长「只要你肯听 我就会同你讲多几句」

要数今年亮点，必然是13位三至五年级同学所组成的跳唱男团「英华13」，他们落力地载歌载舞，令全场亢奋如欣赏偶像演出，不得不提是男团的「出道」作品《请懂爱我》由校长陈美娟博士亲自作曲填词，绝对惊喜！

音乐会筹备时，刚好有13位由三至五年级同学先后报名表示有兴趣唱歌跳舞，陈博士灵机一触决定组成英华第一队男团 —— 英华13！（图片来源：《亲子王》）

（图片来源：英华小学）

关于音乐创作，陈博士早于2024年英华书院创校205周年暨英华小学复校20周年时公演的原创英文音乐剧《The Mysterious Mushrooms Musical》，已经一手包办剧本、作曲及填词，今次为男团谱写出道作品，灵感是某晚突然在脑中闪过一段歌词，陈博士立即继续创作及谱上乐曲，更自掏腰包请来专业音乐人负责编曲。「曲风是自己未试过的跳唱风格，歌词是有感社会有很多家庭问题，而父母无一不疼爱自己的孩子，只是用错了方法去爱，希望这首歌能触动大家，减少比较、勿只顾追逐分数高低，好好聆听孩子的心声，以对的方式爱护子女。」陈博士感喟如果待至问题出现才处理，可能一切便太迟，《请懂爱我》同时提醒家长，只要敞开心扉跟子女沟通，问题自能迎刃而解。

英华小学校长陈美娟博士与一班可爱又醒目的VIP大使合照！（图片来源：《亲子王》）

13位男生跳唱合一组「英华13」

机会从来是自己创造!！音乐会筹备时，刚好有13位由三至五年级同学先后报名表示有兴趣唱歌跳舞，陈博士灵机一触决定组成英华第一队男团 —— 英华13。队长关焯言、副队长翁柏廷与团员黄翊淳对于第一次公演，异口同声表示兴奋，三人由跳唱新手变成充满自信站在台上演出，笑言最开心是陈博士畀机会，而且大家都好努力练习，焯言说：「最初跳舞掌握不到节奏，有点手忙脚乱，而有机会走入专业录音室录音，都很难忘。」

「各位大家好，我哋系『英华13』！」（图片来源：《亲子王》）

柏廷本是篮球队员，由带球上篮到八个八拍，他最开心是苦练的一个wave动作终能挥洒地做到，正式表演时也无甩漏。「为了做好那个wave，自己对着镜连续一小时不停练习，终于练好！」至于翊淳也满意自己的表现，因为上台前感到紧张，但一上台就投作歌舞顺利演出。

问三人还想继续男团吗？焯言笑言要看陈博士安排，「不过我是想的。(笑)」

英华13队员（左起）副队长翁柏廷、队长关焯言和团员黄翊淳。（图片来源：《亲子王》）

（图片来源：英华小学）

精灵小司仪 两文三语无难度

一个大型活动怎可以没有司仪？每晚分别有七位小司仪，都是一及二年级同学，他们以两文三语主持音乐会，展示出超强语言能力，而且懂得搞气氛，起着串连作用。冯隼浩和李柏朗都是二年级学生，隼浩主要以普通话主持，练习了一个多星期就踏台板，对于自己表现是「10级满分会畀5分」，柏朗就是英语司仪，第一次做司仪就是大场面，坦言有点紧张，至于一年级的梁逸琛精灵非常，负责广东话部分，他说当所有观众也望向舞台时，就有一刹那不知所措，幸好练习熟练，所以很快便能放松心情。

(左起) 冯隼浩、梁逸琛和李柏朗（图片来源：《亲子王》）

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