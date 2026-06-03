香港富丽敦海洋公园酒店自助餐618优惠限定1折 $168叹雪蟹脚/刺身｜亲子优惠

618优惠｜不经不觉步入学期最后阶段，过了期末考就可以跟小朋友松一松去海洋公园玩。出发前、后，不如去香港富丽敦海洋公园酒店叹个丰富自助餐！今日（3日）香港富丽敦海洋公园酒店推出自助餐优惠，全新「嘉年华烧烤狂欢」618限定1折，原价$922的自助餐潋减至$168，即可任食雪蟹脚、慢烧美国顶级和牛，每日5款刺身！自助餐买有第2位加$18优惠，周末还有即席原只烧乳猪，半自助午餐亦有低至$228，预订更即送星耀廊蛋糕8折优惠码！即睇自助餐优惠与快抢连结！

618优惠｜香港富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠限定1折

香港富丽敦海洋公园酒店自助餐推出全新主题「嘉年华烧烤狂欢」，即席烧烤环球美食，如极致烧烤与现切烤肉、慢烧美国顶级和牛肩胛肉、烧乳猪（仅限周五至日供应）、羊扒、蒜香牛油带子、盐烧大虾等；也有顶级冰镇海鲜：雪蟹脚、蚬、冻熟虾、每日精选五款刺身（如三文鱼、甜虾、吞拿鱼）；必试即席烹调与特色热菜：香煎鸭肝、花胶人参鸡煲等，还有季节限定甜品，包括特设榴梿主题甜点（榴梿巴斯克芝士蛋糕、榴梿炸弹、榴梿麻糬、榴梿葡挞）、Mövenpick雪糕、即制鸡蛋仔，大小朋友一样啱！

（图片来源：KKday）

而「星耀厅自助午餐」同样有顶级冰镇海鲜，如雪蟹脚、蚬、冻虾、海螺及青口，也有每日精选五款刺身（如三文鱼、甜虾、吞拿鱼、马刀贝等；亦有慢烧美国顶级和牛肩胛肉、蒜香牛油带子、日式照烧野菌、多春鱼及豚肉脯等。也有蟹肉黑松露炖蛋、黑松露菌菇排骨炖汤、韩式香梨炆牛肋骨、伊比利亚黑毛猪叉烧、清蒸藤椒龙脷柳及德国咸猪手。

（图片来源：KKday）

而「绿色轻怡半自助午餐」则有不同的主菜可选，如印度65炸鸡、香辣避风塘羊扒、鲜虾喇沙、意式水煮盲𫚧、番茄忌廉螺丝粉、招牌海南鸡饭、喀什米尔羊肉咖哩、蜜饯薯仔黑椒牛柳粒、咖哩吉列猪扒定食等，每日均可加$90升级成美国西冷牛扒配烧汁。另可任食水耕生菜吧、各式沙律前菜、特色甜品自助吧。同场还有端午粽超抵加购方案，优惠开放预订至7月31日，快快入手去刷大餐！

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠：

【KKday618促销活动｜激减1折】星耀厅绿色轻怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：12:00-14:30

优惠：星期一至五（公众假期除外）HK$80/位（原价HK$438/位）

*已包括加一服务费

*最早使用日期：2026年6月5日

*1折优惠每名会员只限购买一位

购买连结：＞＞按此<＜

【KKday618促销活动｜激减1折】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：18:00-21:30

优惠：HK$168/位（原价HK$922起/位）

*已包括原价加一服务费

*最早使用日期：2026年6月8日

*1折优惠每名会员只限购买一位

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜+HK$18第二位】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码｜优惠价加购端午粽

用餐时间：18:00-21:30（晚餐时间：星期一至日18:00-21:30；6月20-21日首轮17:30-19:30次轮20:00-22:00）

优惠：

．星期一至四HK$940/2位，平均HK$470/位

．星期五至日及公众假期HK$1,040/2位，平均HK$520/位（原价HK$922起/位）

*已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜+HK$18第二位】星耀厅自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码｜优惠价加购端

午粽

用餐时间：12:00-14:30

优惠：星期六、日及公众假期，7月20-31日HK676起/2位，平均HK$338起/位（原价HK$658/位）*已包括原价加一服务费

*最早使用日期：2026年6月6日

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜+HK$18第二位】星耀厅绿色轻怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正价8折优惠码｜优

惠价加购端午粽

用餐时间：12:00-14:30

优惠：星期一至五（公众假期除外）HK$456/2位，平均HK$228/位（原价HK$438/位）

*已包括加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月3日12:00至6月9日23:59

用餐日期：2026年6月4日至7月31日

地址：香港黄竹坑香港仔水塘道180号香港富丽敦海洋公园酒店

*星耀廊蛋糕正价8折优惠码于email凭证中显示

*2 岁或以下婴幼儿免费；小童为3-11岁，并需要收费，费用为正价加10%服务费，小童于当日用餐后才收费

相关文章｜618优惠｜荃湾西如心酒店自助餐限定1折 自助晚餐激抵$148叹雪花蟹脚/鲍鱼 5岁以下小童免费