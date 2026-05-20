铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐买一送一低至$205 父亲节限定爸爸免费叹生蚝/雪花蟹脚｜亲子优惠

父亲节快到，大部分爸爸都是「食肉兽」，爱牛扒、爱海鲜，今个父亲节就有爸爸去大叹海鲜与牛扒吧！今日（20日）铜锣湾Mr. Steak a la minute推出晚市自助餐买一送一，低至$205就可大叹美国烧牛肉与雪花蟹脚，自助晚餐只需$280即可任食生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝！同场更有父亲节限定优惠，六人同行，父亲免费，就可叹「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉、红白酒任饮」自助午餐，人均低至$355，逢星期六、日及公众假期加设即开生蚝，即刻预约带爸爸去吃大餐。

亲子优惠｜铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐低至买一送一

今个母亲节未能带妈妈去法国，也可到铜锣湾Mr. Steak a la minute一起品尝限定主题「法国美食节」自助餐，除了招牌美国新鲜生蚝、龙虾、雪花蟹脚、佐贺和牛烧牛肉、铁板烧外，更特别加入多款法式经典菜式，包括姓酒鸭肝、布根地红酒烩牛面颊、马赛风味龙虾海鲜烩、法式香草焗田螺、油封鸭腿等等，也有多款法国风味甜品，如法式焦糖炖蛋、即场制作的牛角包窝夫，配上一杯冷泡茶，与红白酒无限畅饮，就如置身法国一样chill！若使用大新信用卡，满HK$800再输入优惠码【26KKDSB180】再减HK$180，预定开放至6月30日。

铜锣湾Mr. Steak a la minute限定主题「法国美食节」自助餐（图片来源：KKday）

至于「环球海鲜、美国烧牛肉」自助午餐则除了有即煮美食站，也有多款冰镇海鲜，如雪花蟹脚、翡翠螺，也有刺身、中西式汤品、美国烧牛肉等，当然少不了即焗传情达意心太软。而星期六、日及公众假期更设有即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧等，也有HaagenDazs雪糕！于2026年5月9-10日母亲节午餐用餐，还设有红、白油任饮！

（图片来源：KKday）

而「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉」自助晚餐除了有一系列午市菜式外，也有多款冰镇海鲜，如新鲜新鲜生蚝、龙虾、雪花蟹脚等；至于「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、⿓虾盛宴」自助晚餐更有日本和牛（备有铁板和、 日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等）。

（图片来源：KKday）

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【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$205/位起】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：

．平日星期一至五 HK$410/2位，平均HK$205/位（原价HK$410/位）

．星期六至日 HK$510/2位，平均HK$255/位（原价HK$510/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

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【独家快闪优惠｜六人同行一位父亲免费｜人均HK$355/位起】父亲节「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉、红白酒任饮」自助午餐

用餐时间：6月20日：12:00 - 14:30；6月21日：第一段 11:00 - 13:15；第二段 13:45 - 16:00

优惠：

．6月20日（星期六）HK$2,130/6位，平均HK$355/位（原价HK$426/位）

．6月21日（父亲节）HK$2,430/6位，平均HK$405/位（原价HK$486/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

*其中一位同行父亲可享免费优惠，其余每位均需消费一位原价成人自助餐

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（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：

．平日星期一至五 HK$560/2位，平均HK$280/位（原价HK$560/位）

．星期六至日 HK$610/2位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

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【独家快闪优惠｜成人买一送一｜加1位长者半价｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：

．平日星期一至五 HK$840/3位，平均HK$280/位（原价HK$560/位）

．星期六至日 HK$915/3位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

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【独家快闪优惠｜1位成人6折｜加1位长者半价｜人均HK$308/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：

．平日星期一至五 成人HK$336 + 长者HK$280 = HK$616/2位，平均HK$308/位（原价HK$560/位）

．星期六至日 成人HK$366 + 长者HK$305 = HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原价HK$610/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

*每组必须为1位成人＋1位长者，不适用于2026年6月20-21日

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【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐

用餐时间：19:30 - 22:00

优惠：

．平日星期一至四 HK$670/2位，平均HK$335/位（原价HK$670/位）

．星期五至日，公众假期及前夕 HK$710/2位，平均HK$355/位（原价HK$710/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月20日 12:00 至 5月26日 23:59

用餐日期：2026年6月1日至6月30日

用餐地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

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