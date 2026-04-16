LocoBike北角乐区单车亭开幕推限时半价优惠 备多款中小童单车$100全日玩｜亲子好去处

亲子好去处｜从前想跟孩子边吹海风边踩单车，只能到大埔、沙田，自随著多个海滨公园与板道落成，亲子踩单车就可有多个选择。LocoBike除了于各区设有共享单车，原来也有多个乐区单车亭，近日就于北角东岸板道开设了全新LocoBike北角乐区单车亭，还特别推出限时半价优惠，有多款中小童单车$100就可以玩足一日，带著头盔、护膝等安全工具就可以去玩，出游就更轻松方便喇！

亲子好去处｜$100北角东岸板道全日踩单车

位于北角东岸板道的LocoBike北角乐区单车亭于3月底全新开幕，大家可一边畅享绿色骑行，一边饱览维港绝美海景。为照顾不同年龄小朋友，北角乐区单车亭配备了不同尺寸的中小童款单车，车身稳定、安全贴心，让孩子可以放心骑行探索。东岸板道设有两个Harbour Go专用停泊位，租还都非常方便，而且收费透明，方便家长们带孩子出游，也可以跟小朋友打卡影靓相，令假日更有活力！

为庆祝LocoBike北角乐区单车亭开幕，特别推出限时半价优惠，于北角乐区单车亭租用单车可享一小时优惠价$50（原价 $100）或全日优惠价 $100（原价 $200），优惠推广期由即日起至另行通知，爸妈们可到场查询呀！

点击图片浏览北角乐区单车亭设施及详情：

北角乐区单车亭租用单车优惠详情：

．一小时 优惠价 $50（原价 $100）

．全日 优惠价 $100（原价 $200）

乐区单车亭by locobike

．元朗朗和路（西铁元朗站）营业时间：10:00 - 20:00

．天水围 天水围天福路（西铁天水围站）营业时间：10:00 - 20:00

．将军澳 将军澳南公园 营业时间：11:00 - 21:00

．北角 北角电照街39–41号 营业时间：11:00 - 20:00



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