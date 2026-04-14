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7-11优惠｜7-Eleven一日限定折扣日一方法买满$100全单8折 维他奶买一送一/Häagen-Dazs雪糕批$12.8

亲子
更新时间：15:32 2026-04-14 HKT
发布时间：15:32 2026-04-14 HKT

7-11优惠｜今年为7-Eleven 45周年，除了早前重塑香港首间7-Eleven 经典「红屋仔」及推出45%增量版自家产品外，明天（15日）推出加码45周年限定yuu折日，只要是yuu会员，于4月15日早上7时至4月16日早上6时59分，到7-Eleven购物满$100或到港铁站7-11购物满$50，即享8折优惠！即睇推介产品的折扣价，明天就去入货喇！

7-11优惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全单8折优惠

今年是香港7‑Eleven 45 周年，庆祝活动多多，不止有打卡经典「红屋仔」、更推出45%增量版自家产品。明天（15日）便特别为各位yuu会员推出限定一日优惠，只要于4月15日早上7时至4月16日早上6时59分，到7仔shopping满$100，或于各个港铁站7仔购物满$50，都可以有全单8折！ 

7-11优惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全单8折优惠（图片来源：7-11）
7-11优惠｜7-Eleven一日限定折扣日 全单8折优惠（图片来源：7-11）

yuu折日优惠更可与多款今期著数优惠同时使用，例如Häagen-Dazs雪糕批有折上折、维他奶更有买1送1，只需$3即可入手！若同恒生enJoy卡付款，即可赚取3 倍yuu积分回赠，购买指定货品更可获取yuu印花**；也可以yuu积分兑换7-Eleven 电子现金券，即兑即用！

Häagen-Dazs雪糕批（各款）折实价 $128/10件，平均 $12.8 /件（不包括日本版，原价$160/10件）（图片来源：7-11）
Häagen-Dazs雪糕批（各款）折实价 $128/10件，平均 $12.8 /件（不包括日本版，原价$160/10件）（图片来源：7-11）

点击图片浏览7-11优惠产品详情：

 

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