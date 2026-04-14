AI教学｜中华基督教会基法小学跨学科学习日灵活运用AI 联校开发平台整合AI工具

AI教学｜学界进入了AI时代，中华基督教会基法小学（下称基法）早在2023学年，已经引入不同的AI工具于教学，郭文钊校长说：「AI从辅助教学到培养学生的高阶思维，早已远超想像。」

中华基督教会基法小学郭文钊校长（图：李沃涛）

AI教学｜经过思考后使用AI工具

为了培育学生灵活运用AI，基法今年1月在跨学科学习日，高年级进行了「科学中的食物」活动，事源是老师发现一众小学生迷上辣条这种零健康零食。「老师们不停劝导都未能改变学生食辣条的习惯，那不如一起做专题研习，探索辣条真面目。」学校特地买下显微镜将其连线到iPad，当同学亲眼看到显微镜下放大了多倍的食物「真身」，才知道「美食」竟是「恶心的东西」，这种亲身体验带来的震撼，不但胜过老师经常劝勉，同学也了解到健康饮食的重要性，更进一步理解卡路里没有好好消耗，就会带来肥胖，于是学校请他们再做多一步，向全校宣扬健康饮食的重要性。「同学们先使用Canva制作海报，再利用它的生成小游戏功能（校内使用的教育版才有此功能），用文字描述游戏主题及玩法，Canva AI便自动生成了《卡路里冒险》互动小游戏。」

（图：李沃涛）

这种跨学科专题研习，郭校长乐见能真实应用AI在学习甚至玩乐层面「小学生都写到game」，学生不但有成功感，学习也更有趣味性，而且能帮助他人，不过最重要是同时教会孩子明白掌握一件「超级工具」是用来协助解决问题。「AI是我们必须学习使用的一件工具，同学经过思考后，让它来帮忙完善成果，而不是容让AI给你全部答案，然后依样画葫芦，跟AI有良好互动才是今天我们要做的事。」

比较辣条与各种新鲜食物，才知道前者的邪恶真面目。（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

利用AI生成的《卡路里冒险》小游戏。（图片来源：受访学校提供）

（图：李沃涛） ​

推行AI 科技和人文素养并行

科技予人冷冰冰之感，郭校长希望学生能平衡科技应用和人文素养，也正好跟DreamStarter课程不谋而合：先理解身边的人与事，找出需要帮忙的地方，然后再想办法用工具去解决问题。「培养学生具备同理心，然后试着以工具为身边不同人士解决问题，将科技变成温暖的工具。」将AI从冷到暖，郭校长举例学生有感视障人士吃自助餐时非常不便，想设计一些辅助产品，但如何接触视障人士做资料搜集呢？「写信！」郭校长鼓励学生写信，将课堂所学运用 —— 如何写信？写信去哪里？最后学生选择寄信到社企「黑暗中对话体验馆」。「信件内容由学生自行拟定，不能口语化，过程中老师要忍住不可出手相助，陪伴他们已经足够；信写好后，学生利用AI作修改，顺道学习写信格式，最开心是体验馆的负责人很快回复，并安排学生到体验馆参观、跟视障人士对话，最终设计出贴近视障人士需要的产品。」

记者会的backjob当然有用AI帮忙。（图片来源：受访学校提供）

鼓励学生正确使用AI，同时成就不可能，完成了一个郭校长口中很厉害的专案。「到今天都觉得，能完成『精神好声音之基法音乐会』可说是人生无憾。」上学年一班六年级学生，眼见等待升中统一派位的同侪徬徨焦虑，同理心激发他们想到要主办一个音乐会，为所有同学减压与打气，以及关注学童精神健康，然而一个概念产生了，如何实行呢？一众师生开会商议，老师们提醒要让公众知悉音乐会，便要通知传媒，学生们于是执笔写信，信件写好后由AI润饰，成果更为得体，他们先发信给传媒邀请出席记者会，同时也邀请歌手及相关人士参与音乐会，虽然当中有吃过柠檬，最终邀请到唱作歌手谢雅儿演出，以及九所学校一起参加音乐会。「个中的挫败，其实比成功更宝贵，一个音乐会有很多幕后工作，学生在不同层面也用上AI协助，让科技应用得更为人性化。」

（图片来源：受访学校提供）

高低年级用AI各有所需

跨学科的应用外，因应低年级与高年级学生的不同需要，基法会运用不同类型的AI工具来辅助，低年级主要做英文及普通话朗读。「低年级使用简单的AI朗读工具，念出英文或普通话，AI可即时分析发音准确度并评分，学生也能立即知道朗读效果，老师同时因应AI自动生成报告，已能掌握学习情况，翌日已经可以作出支援。」郭校长说不用再在课堂上花时间录音，老师也不用听毕30多条录音才能评估，省却大量时间，加上老师因应报告能具体改善学习情况，完全加快了教学速度。

老师对同学的朗读情况掌握透彻，如Word Cloud字越大就错得越多，一目了然。（图片来源：受访学校提供）

至于高年级，郭校长联同多校与科技公司开发「受控且安全的AI学习平台」，整合Chat Gpt、DeepSeek及多种工具供学生使用，郭校长坦言不欲学生直接使用坊间免费AI，校本AI系统让老师预设条件，就像踩单车有辅助辘一样。「好像上英文写作课，老师先设定AI角色是英文科老师，需要评定学生的篇章。当学生上传首段文字后，AI以粗体标示错处并提供修改建议，学生可即时改正并继续创作第二段，令写作课的节奏更紧凑。」此外，老师更利用AI在六年级进行创意十足的「Pokemon Trainer」英文写作活动，由同学开发专属的Pokemon。「动漫中的Pokemon多由两种动物结合而成，同学设定自己为训练员，先写短文上传给AI再生成图像，如果图像不符合就要继续修改文字了。」

（图片来源：受访学校提供）

这种「反过来」的学习，既有趣又学习到词汇，亦让同学理解如何借助AI来工作，而不是拿AI来借抄，这才是学校最希望同学学习的重点。

中文诗歌创作，AI的批改如斯清晰，全因老师早在背后平台预设条件。（图片来源：受访学校提供）

「Pokemon Trainer」（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：李沃涛、受访学校提供

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