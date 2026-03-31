朗廷酒店自助餐买一送一 4小时任食新鲜活蚝/波士顿龙虾低至$369+ $263+自助午餐叹长脚蟹｜亲子优惠

一家大细外出用餐，小孩吃得慢，爸妈又想慢慢叹一叹，最好选用餐时长的自助餐。爱吃海鲜就要试朗廷酒店自助餐，近日更有买一送一优惠，自助晚餐低至$369+即可任食新鲜活蚝、波士顿龙虾、雪场蟹脚及香煎鸭肝；而海鲜自助午餐则低至$263+即可任食长脚蟹、面包蟹。即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠｜朗廷酒店自助餐买一送一4小时任食新鲜活蚝

朗廷酒店自助餐3月自助晚餐主题「珍馐百味」精选菜式，可尽享波士顿活龙虾、金汤海参鲍鱼、香煎鸭肝配芒果沙沙、鸿运乳猪及烧阿根廷牛肉眼等美馔。最后可叹各式精致甜品，包括红桑子朱古力蛋糕、柚子朱古力蛋糕及巴斯克芝士蛋糕。而4月份的全新晚市自助餐主题「海续珍味」， 就可大叹可持续海鲜，鲍鱼、雪场蟹脚、面包蟹、青口、濑尿虾等，更有焗酥皮带子、烤蜗牛酥皮卷等，爱吃甜品的妈妈，记住要试试千层蛋挞、樱花芝士蛋糕及道明寺樱饼。

（图片来源：langhamhk.buys.hk）

至于自助午餐就有长脚蟹、面包蟹、熟虾、翡翠螺、文蛤、青口、鲍鱼，食肉兽的爸爸可试烤阿根廷沙朗牛排、红酒杂菜烩牛肋肉、酱烧美国猪肋骨、白酒忌廉汁蓝青口、黑啤酒烩鸡腿、泰式烧猪颈肉等，低至$263+就可以叹到，大满足。

（图片来源：KKday）

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【快闪限量抢–买一送一】自助晚餐

用餐时间：18:00 – 22:00

优惠：

．星期一至四，HK$946/2位，平均HK$473/位 （原价 HK$1,690/2位）

．星期五至日及公众假期及前夕，HK$1,030/2位，平均HK$515/位（原价 HK$1,822/2位）

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【快闪限量抢–65折】自助晚餐

用餐时间：18:00 – 22:00

优惠：

．星期一至四 成人HK$591/位，小童（4 – 11岁）HK$374/位，长者（65岁或以上）HK$374/位（原价 成人HK$867/位，小童及长者 HK$548/位）

．星期六日及公众假期成人HK$644/位，小童（4 –11岁）HK$404/位，长者（65岁或以上）HK$404/位（原价成人 HK$944/位，小童及长者 HK$592/位）

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【快闪限量抢–买一送一】自助午餐

用餐时间：星期一至五：12:30 – 14:30，星期六日及公众假期 ：11:30 – 15:00

优惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位（原价 HK$964/2位）

．星期六日及公众假期 HK$706/2位，平均HK$353/位（原价 HK$1,294/2位）

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【快闪限量抢–低至65折】自助午餐

优惠：

．星期一至五 成人HK$329/位，小童（4 – 11岁）HK$231/位，长者（65岁或以上）HK$231/位（原价成人 HK$482/位，小童及长者 HK$339/位）

．星期六日及公众假期 （11:30 – 15:00）成人HK$441/位、小童（4 -11岁）HK$306/位，长者（65岁或以上）HK$306/位（原价成人 HK$647/位，小童及长者 HK$449/位）

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优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年3月30日12:00至4月5日23:59

用餐日期：2026年3月31日至2026年4月30日

地址：九龙尖沙咀北京道8号The Food Gallery

免费泊车：客人凡惠顾并净消费满HK$400，可享一小时免费泊车；净消费满HK$800或以上，可享最多两小时免费代客泊车服务。受酒店相关条款及细则约束。

*以上优惠价已包括原价加一服务费

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