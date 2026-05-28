室内游乐场100FUN乐满纷$65全日玩香港本土情怀雪糕车/理发店/渡海小轮︳亲子好去处
发布时间：08:15 2026-05-28 HKT
亲子好去处｜随著时代演变，孩子买雪糕可以去便利店、「过海」可以选择坐港铁，上世纪一些「旧香港」的特色好像渐渐褪色，雪糕车越来越少，新一代也未必会坐渡海小轮「过海」。想带孩子去「见识」这些叫人回味的本地情怀，可以去蓝田启田商场100FUN乐满纷，这间室内游乐场有齐雪糕车、理发店、渡海小轮，小朋友可以边玩边认识香港特色景点，还可在怀旧打卡位影靓相！近日更有室内游乐场优惠，只需$65即可畅玩，6个月或以下婴儿可免费入场。即睇优惠详情与快抢连结。
亲子好去处｜室内游乐场100FUN乐满纷$65全日畅玩
位于蓝田启田商场的100FUN乐满纷启田商场，占地接近10,000呎，以「唤醒本土情怀，探索香港精神」作主题，打造成极具香港特色的亲子好去处。游乐园内处处充满香港独有元素，小朋友可穿梭各个香港特色建筑、先从海滨乘坐「摩天轮」，乘搭「小轮」渡过海港，来到尖沙咀海傍、戏曲中心、走过旧式街道「满纷一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、旧超市「翠丝超市」、理发店「芳妮理发」和工程店「东尼维修工程店」，再于狮子山下功夫寨展身手，以及参与怀旧乐园摊位等，小朋友可投入扮演游戏，大人也忙于打卡乐在其中。
店舖内设有多个特色项目，包括渡海小轮波波池、绳索阵，以及香港主题特色场区的角色扮演活动。周末更会举办节日限定工作坊，让大家可感受香港独有的情怀和魅力，体验前所未有的沉浸式游玩体验。
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优惠：HK$260/2组，平均 HK$65/位 （原价 HK$260/组）
．每组基本入场套票包含1成人+ 1小童 (18岁以下)，额外之6个月或以下的婴儿可免费
．使用时段：星期一/二 14:00 - 20:00；星期三/四/五 11:30 - 20:00；星期六/日/指定假期 11:00 - 15:00 / 15:30 - 20:00
*第一套套票：有效期至2026年6月30日；第二套套票：首次入场翌日起至2026年7月31日使用一次，适用于任何时段（第二套套票兑换券会于首次入场时发出）
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．使用时段：星期一/二 14:00 - 20:00；星期三/四/五 11:30 - 20:00；星期六/日/指定假期 11:00 - 15:00 / 15:30 - 20:00
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优惠:
．星期一至二（14:00-20:00） HK$170/组，平均HK$85/位（原价 HK$180/组）
．星期三至五（11:30-20:00） HK$190/组，平均HK$95/位（原价 HK$200/组）
．星期六日及指定假期（11:00-15:00） HK$230/组，平均HK$115/位（原价 HK$240/组）
．星期六日及指定假期（15:30-20:00） HK$250/组，平均HK$125/位（原价 HK$260/组）
包括：
．每组包含1位成人＋1位小童（18岁以下）＋游戏代币
．使用时段：客人可在所选择时段内自由出入
*星期一至五（指定假期除外）：每套送20个游戏币；周末及指定假期：每套送10个游戏币
*首套基本入场套票后，额外入场人士大小同价
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优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年5月28日 10:00 至 6月10日 23:59
使用日期：2026年6月1日至7月31日
营业时间：星期一至二 14:00 - 20:00；星期三至五 11:30 - 20:00；星期六日及公众假期 11:00 - 20:00
地址：蓝田启田道50号启田商场三楼328-329号舖
**所有入场人士必须穿著防滑袜
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