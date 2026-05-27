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室内游乐场$25放电90分钟 Rainbow Egg Playhouse$40全日玩3层攀爬架/角色扮演 3店合用｜亲子好去处2026

亲子
更新时间：08:49 2026-05-27 HKT
发布时间：08:49 2026-05-27 HKT

天气时晴时雨，带小朋友放电都是躲在室内最好，既好玩安全又干干净净。有3间分店的室内游乐场Rainbow Egg Playhouse于今日（27日）推出优惠，低至$25即可玩足90分钟，而且黄竹坑、北角、新蒲岗都有分店，两分店$40更可全日畅玩不限玩，放周末就可用担心去哪儿放电，可以安心chill住陪小朋友玩。即睇室内游乐场优惠详情与亲子好去处快抢连结。

亲子好去处2026｜人均$25放电90分钟 低至$40室内游乐场全日不限时任玩

室内游乐场Rainbow Egg Playhouse设有3间分店，分别位于北角、黄竹坑及新蒲岗。彩虹蛋儿童游乐场黄竹坑分店于去年底刚开幕，这间香叶道新店占地7600呎，环境舒适，设有超过20多款游戏设施，包括电子游戏赛车机、气垫球机、模拟消防救火游戏、旋转摩天轮机、角色扮演场景、大型波波池、超滑木滑梯旋转滑梯、空中透明栈道、秋千、爬爬梯、大型跳弹床等，最重要是设施极新，还会不断新增呢！

亲子好去处2026｜人均$25放电90分钟 低至$40室内游乐场全日不限时任玩（图片来源：KKday）
亲子好去处2026｜人均$25放电90分钟 低至$40室内游乐场全日不限时任玩（图片来源：KKday）

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位于新蒲岗的分店占地3,400呎，设施多多，包括有3层高的攀爬架，还有小朋友一见即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋转滑梯，亦有适合幼儿的攀爬地区、UFO洒波机、儿童车仔、厨房玩具设施、儿童服饰衣架（公主裙及职业服饰）等，同时备有萤幕投射游戏、大型跳弹床、电子消防员射水机器、电子气垫球机器、电子保龄球机器、电子格仔掟波机器，保证小朋友电力全数释放！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

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而位于北角的分店全层2,300呎，场地设施丰富，如有4米高3层的攀爬架、空中透明栈道、墙身吸波波装置、气管射波波枪、大型波波池、滑梯、3层升爬网等，也有电子游戏及多种玩具，让小朋友可尽情玩乐。

（图片来源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）
（图片来源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）

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【快闪优惠｜买一送一】90分钟入场任玩门票｜4位成人＋2位小童｜黄竹坑分店
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．平日星期一至五HK$150/4大2小，人均HK$25/位（原价HK$300/组）
．星期六日及公众假期HK$188/4大2小，人均HK$31.3/位（原价HK$360/组）
*方案包括：4位成人＋2位小童同时入场一次；半岁以下婴儿免费
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【快闪优惠｜买一送一】90分钟入场任玩门票｜4位成人＋2位小童｜新蒲岗分店
优惠：
．平日星期一至五HK$148/4大2小，人均HK$24.6/位（原价HK$240/组）
．星期六日及公众假期HK$178/4大2小，人均HK$29.6/位（原价HK$300/组）
*方案包括4位成人＋2位小童同时入场一次；半岁以下婴儿免费
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【快闪优惠｜买一送一】90分钟入场任玩门票｜4位成人＋2位小童｜北角分店
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．平日星期一至五HK$148/4大2小，人均HK$24.6/位（原价HK$240/组）
．星期六日及公众假期HK$178/4大2小，人均HK$29.6/位（原价HK$300/组）
*方案包括4位成人＋2位小童同时入场一次；半岁以下婴儿免费 
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．平日星期一至五HK$150/2大1小，人均HK$50/位（原价HK$168/组）
．星期六日及公众假期HK$170/2大1小，人均HK$56.6/位（原价HK$198/组）
*方案包括：2成人+1小童同时入场一次；半岁以下婴儿免费 
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．平日星期一至五HK$120/2大1小，人均HK$40/位（原价HK$168/组）
．星期六日及公众假期HK$150/2大1小，人均HK$50/位（原价HK$198/组）
*方案包括：2成人+1小童同时入场一次；半岁以下婴儿免费
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优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年5月27日10:00至6月2日23:59
体验日期：2026年5月28日至2026年6月30日
体验时间：10:00–21:00
．黄竹坑店地址：港岛黄竹坑香叶道22号,S228楼全层
．北角店地址：北角英皇道383号17楼全层
．新蒲岗店地址：新蒲岗彩虹道212号TheBurrow17楼02-06室

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