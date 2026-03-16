W酒店自助餐优惠3折低至$162任食面包蟹、刺身 自助晚餐叹龙虾送鸡尾酒买一送一再减$50｜亲子优惠

喜欢吃上海菜的爸妈要快快入手今日（16日）W酒店自助餐3折优惠，低至$162即可大叹酒店与上海外滩W酒店联乘主题「沪」味自助餐，可大叹石库门南乳汁烧肉、咸蛋黄焗膏蟹、古法香酥鸭……让你足不出户就能品味正宗上海滋味。自助晚餐亦有买一送一更可任食新鲜龙虾、雪蟹脚、面包蟹，配上寿司刺身及无限畅饮香槟、红白酒与无酒精特调，3.5小时尽情享用。现在更有再减$50优惠，即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠｜W酒店自助餐优惠3折低至$162 自助晚餐叹龙虾

香港W酒店KITCHEN与上海外滩W酒店联乘全新「沪」味自助餐，以当代手法诠释经典本帮菜，将外滩风味带到香港。必试可镬气十足的「香柠油爆虾」与滋味浓郁的「石库门南乳汁烧肉」（仅限晚餐供应）；多款精致冷盘亦是滋味之选，如「陈皮四喜烤麸」、「腌菜毛豆樱花虾」，以及慢火熬煮与温和滋补的炖汤「羊肚菌鲜肉汤丸炖鸡汤」或「绍兴陈年花雕鸡汤」，还有亮点主菜「咸蛋黄焗膏蟹」与「古法香酥鸭」。

（图片来源：KKday）

喜欢「上海小笼包」、「鲜肉锅贴」就要到即点即制上海点心专区，也可试试经典点心「火腿梅干菜酥饼」，最后以传统甜点收尾，如「桂花酒酿小圆子」与「桂花拉糕」，圆满这个上海美食之旅。自助午餐将有面包蟹、冰镇海鲜、刺身；而3.5小时自助晚餐则可任食龙虾、雪蟹脚、面包蟹、寿司及刺身，配无限畅饮香槟、红白酒及无酒精特调。使用Payme付费可享HK$1000减HK$75折扣，开放预订至4月30日。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【KKday 3 月感谢祭｜输入优惠码「KKDW3」即享原价3折优惠】平日自助午餐｜无限供应冰镇海鲜及畅饮指定饮品 | 无限畅饮精选饮品【复活节假期开放预订】

自助午餐用餐时间：12:00 - 14:30

KKday 优惠：星期一至五HK$592/位

，输入优惠码「KKDW3」即享原价3折优惠，即HK$162/位+ HK$54 原价10%服务费，只需HK$ 216（原价HK$592/位）

*星期六、日及公众假期供应 - 雪蟹脚

*星期一至五连指定果汁无限畅饮；星期六至日连指定汽泡酒无限畅饮

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday 3 月感谢祭｜买一送一｜输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50】自助午餐｜无限供应面包蟹、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品【复活节假期开放预订】

自助午餐用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：

．星期一至五HK$646/2位 ，输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50，即HK$596/2 位，平均HK$298/位（原价HK$592/位）

．星期六至日及公众假期HK$802/2位 ，输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50 ，即HK$752/2 位，平均HK$376/位（原价 HK$735/位）

*星期六、日及公众假期供应 - 雪蟹脚

*星期一至五连指定果汁无限畅饮；星期六至日连指定汽泡酒无限畅饮

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【KKday 3 月感谢祭｜买一送一｜输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50】自助晚餐｜无限供应龙虾、雪蟹脚、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品 【复活节假期开放预订】

自助晚餐用餐时间：*星期一至四、公众假期及前夕：18:00 - 22:00；星期五至日：首轮18:00-20:00，次轮20:30-22:30

*星期一至四、公众假期及前夕：18:00 - 22:00；星期五至日：首轮18:00-20:00，次轮20:30-22:30

龙虾、雪蟹脚、冰镇海鲜、各款寿司、刺身及畅饮指定饮品 [复活节假期开放预订]

优惠：

．星期一至四HK$1,018/2位，输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50，即HK$968/2 位，平均HK$484/位（原价HK$933/位）

．星期五至日、公众假期及前夕HK$1,090/2位，输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50，即HK$1,040/2 位，平均HK$520/位（原价 HK$999/位）

*星期五至日以及公众假期及其前夕供应 - 鲜甜生蚝

*星期一至四连指定果汁无限畅饮；星期五至日、公众假期及前夕连指定汽泡酒无限畅饮

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday 3 月感谢祭｜买一送一｜输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50】自助晚餐｜无限供应冰镇海鲜及畅饮指定饮品｜独家升级优惠：自助晚餐前或后在 WOOBAR享用一款特调鸡尾酒（价值HK$174）

优惠：

．星期一至四HK$1196/2位，输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50，即HK$1,146/2 位，平均HK$598/位（原价HK$1096/位）

．星期五至日、公众假期及前夕HK$1268/2位，输入优惠码「KKDW50」即享额外减HK$50，即HK$1,218/2 位，平均HK$609/位（原价 HK$1162/位）

*星期五至日以及公众假期及其前夕供应 - 鲜甜生蚝

*星期一至四连指定果汁无限畅饮；星期五至日、公众假期及前夕连指定汽泡酒无限畅饮

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情：

优惠期（预订期） ：2026年3月16日12:00至3月22日23:59

用餐日期：2026年3月17日至2026年4月30日

地址：香港九龙港铁九龙站柯士甸道西1号 香港W酒店KITCHEN

*以上优惠价已包括原价加一服务费

相关文章｜海洋公园万豪酒店自助餐低至3折 $267起叹海鲜/自助晚餐3.5小时任食波士顿龙虾 免费玩室内游乐场︳亲子优惠