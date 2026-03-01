SEN孩家长心声：专注力不足不是不听话 父母可以「视觉提示」助孩子表现自己｜SEN学堂

以下是一位SEN孩妈妈跟笔者分享的经历：那天放学后，老师请我留下来。她皱着眉头对我说：「今天上课的时候，他又没专心听讲。要他抄黑板的重点，他却只是发呆，后来抄到一半又写错。我提醒了几次，他还是没有动作。」

孩子并非不想专心不听话 而是专注力不足

我望着老师手上的作业簿，一页页写得歪歪斜斜的字，看起来十分敷衍，但我心里却泛起一种沉重的感觉，因为我知道，孩子不是不肯，而是他真的跟不上。放学后，我牵着他的手走在路上。他低着头，小声地说：「妈妈，我有在听课的……可是老师讲太快了，我还在想第二句，她就讲到第四句了。」

（图片来源：PhotoAC）

也许不少SEN孩家长都有类似的经历。当家长看到孩子的作业老是一堆错处，而老师又常常反映孩子「没专注」、「坐不定」时，难免心里满是焦虑。然而，孩子并非不想专心，也不是不听话，而是可能有专注力不足的情况。

（图片来源：PhotoAC）

请明白 行为是一种语言

试想想，孩子的大脑是一台收音机，在同一时间接收到太多频道的讯号 —— 风声、笔掉下来的声音、同学的脚步、窗外的鸟叫……每一种声音在他脑中都是一样大的。当老师在讲课时，他的脑子却还在努力「关掉」那些干扰的声音。他不是不想听，而是要花比别人更多的力气，才能维持在线上。

（图片来源：PhotoAC）

身为SEN孩家长，必须学习的重要一课是：行为，是一种语言。 当孩子用「不专心」的样子回应世界时，也许是在告诉我们 —— 「我太累了 」、「 这样我听不懂 」、「 我需要放慢一点 」。家长不妨尝试记录孩子每天在甚么情况下容易失焦、在甚么时间精神最好，这样做或许能从中找到一些规律，例如：当课堂资讯过多、语速太快或环境太吵时，孩子就会「断线」；如果能事先让他知道老师今天会讲甚么主题，或给他简短的视觉提示（包括图卡、流程表等），他就能表现得好一点。

与老师分享孩子具体状况

当然，把这些观察与老师分享亦十分重要。在与老师的沟通过程中，家长要相信老师的出发点是希望孩子进步，所以不要抱持防卫心态，反而是以「合作」的姿态去商谈。其次，家长要提供具体资料，例如：孩子在吃饭后专注度提升、在早上十点最能集中、对视觉提示反应最好。这些真实观察比单纯的抱怨更具说服力，也让老师能依据事实调整教学方式。

（图片来源：PhotoAC）

要知道，孩子的「慢」，不是缺陷，而是他正全力以赴的样子。明白了这一点之后，每当有人说：「你儿子上课好像常常心不在焉。」家长就可以温柔地回答：「他其实在努力，只是他的努力方式不太一样。」SEN孩爸妈能够给予孩子的，就是那份理解与包容。

（图片来源：PhotoAC）

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

