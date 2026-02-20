香港公共图书馆免费电子书 一方法即可阅读期间限定电子书培养亲子共读｜亲子热话

亲子共读｜常说要鼓励孩子阅读，但当孩子沉迷书海，一个现实问题是除非家有万呎书房，否则越买越多书只会堆积如山、欠地方摆放，而书本也不便宜，整件事成本渐高，好事难道变成负担？香港公共图书馆推出了「快闪电子书」平台，免费提供本地电子书予大、小朋友共享，当中不乏好书与工具书，那爸妈就可以「悭番啲」，又可以多鼓励孩子多读书了。

香港公共图书馆推出了「快闪电子书」平台，免费提供本地电子书予大、小朋友共享，当中不乏好书与工具书，那爸妈就可以「悭番啲」，又可以多鼓励孩子多读书了。（图片来源：PhotoAC）

亲子热话｜香港公共图书馆期间限定免费电子书

香港公共图书馆数码馆藏提供期间限定的本地电子书，书种多多，涵盖文学、小说、生活百科、消闲读物及儿童图书等，就连学习工具书都有！如《Grammar农庄. Idioms, metaphors and similes成语、隐喻及比喻篇》、《高小学生英文写作 Get Set Go!》，也有小朋友喜爱的绘本，如《魔幻西游记连环画》系列，亦有适合爸妈的财经工具书如《初哥教路 : 浸浴缸 高低杠》等。

亲子热话｜香港公共图书馆期间限定免费电子书（图片来源：香港公共图书馆数码馆）

书籍并按季定期更新，最user-friendly是毋须登入图书馆帐户，已可于网页内无限次阅读网页内的电子书，每本电子书的阅读期限至少三个月，家长既可以跟孩子一起阅读，也可以细看自己喜欢的电子书，好好感受文字的力量。

（图片来源：香港公共图书馆数码馆）

点击图片浏览香港公共图书馆免费电子书详情：

香港公共图书馆期间限定免费快闪电子书

网址：https://bit.ly/46jbgyw

