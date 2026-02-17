大扫除不止清洁是责任 身体力行传承中华美德马不停蹄迎新年｜李德衡校长随笔

随着「丙午马年」即将到来，家家户户都开始忙于筹备农历新年的来临。对于孩子而言，农历新年或许意味着长假期、美食与红包，但作为教育工作者，我更希望家长能把握这个充满文化底蕴的时机，将节庆转化为一次宝贵的「生活教育 」。

扫除不止是清洁 更是责任的实践

在中国传统习俗中，「大扫除」寓意「去旧迎新」，把过去一年的霉运扫走，迎接新一年的好运。我常鼓励家长，不要因为担心孩子「帮倒忙」而将他们拒之门外。事实上，让孩子亲身参与家居清洁，是培养他们责任感与归属感的最佳途径。

正如本校早前举办的「扫扫抹抹迎新春」活动，我看见孩子们挽起袖子，认真地抹拭课室的桌椅，那份专注与成就感，远胜于课本上的教条。在家中，家长可以尝试将大扫除任务「分解」，让孩子负责整理自己的玩具箱或书架。在这个过程中，孩子不仅学会了组织与分类，更会明白到维持一个整洁的家，是家庭成员共同的责任，而非父母单方面的付出。

故事里的文化种子

在布置家居、贴挥春的同时，正是分享中华文化故事的大好时机。我们可以在与孩子合力挂起红灯笼时，讲讲「年兽」的传说；在准备年夜饭时，解释「鱼」代表年年有余、「汤圆」象征团圆的深意。这些故事能让原本枯燥的家务变得生动有趣，让文化种子在轻松的氛围中萌芽。

本校的「中华文化日」亦是秉持这一理念。我们安排了写挥春、剪纸等活动，让师生一同感受传统艺术的魅力。透过「身体力行」，孩子体会到的不再是遥远的历史，而是活生生的生活美德。

建立「非物质」的价值观

回顾去年的圣诞节，我曾与大家探讨礼物的真谛不在于物质，而在于情感的连结。农历新年亦然。在孩子领取红封包（利是钱）时，我们可以引导他们学习理财，分享「珍惜」与「勤劳」的价值观，让孩子明白，新年最珍贵的礼物，其实是与家人团聚的温暖，以及那份互相支持、同舟共济的家庭情怀。

结语：在实践中成长

教育是一场漫长的旅程，最好的学习往往发生在教室以外。这个马年，让我们放手让孩子多参与、多体验。前路纵有坎坷，但只要孩子拥有坚定的信念和不屈的意志，定能像骏马般跨越障碍，迎接未来的挑战。

在此预祝各位家长与同学，在丙午马年龙马精神，家庭和睦，在传承文化中共同成长。

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

从事教育事工超过20年，致力推行STREAM教学，为孩子提供多元化课程及交流活动，将课程融合正向教育及资优教育等不同跨学科元素，并矢志建立一个不断反思、探索、更新及追求卓越的创新型学习社群。

