马年亲子好去处2026｜2月 赏花 旺季农庄买兰花睇美丽花海 嘉道理农场赏梅花樱花

亲子
更新时间：13:13 2026-02-15 HKT
发布时间：13:13 2026-02-15 HKT

还有几天便踏入马年，大家忙于拜年的同时，也不妨相约好友到香港郊外感受田园乐趣。2月正好是赏花旺季，一于到以以下推介的郊外行个大运，祝愿马年花开富贵！

新春赏花推介1：信芯园农庄花海打卡迎新岁

花开花落，四季有时，美丽的鲜花有开花期限，需要把握机会和时间去欣赏。位于元朗新田的信芯园农庄一年四季都会种植不同品种的时花，夏有向日葵，冬有波斯菊，片片花海吸引不少人专程前来打卡，顺道买花，于农历新年前更会有兰花盆景出售。

信芯园新增了贺年打卡装置。（图片来源：受访者提供）
随政府决定发展新田科技城，信芯园农庄的日子也在倒数，据农庄主人信哥表示，信芯园农庄将会经营至2027年中便会结业交地，大家如想欣赏这片美丽花海，便要好好把握这段最后时光了。

场内的波斯菊盛放中，稍后会有其他花卉陆续登场。（图片来源：受访者提供）
点击图片浏览新春赏花亲子好去处详情：

信芯园农庄
地址：元朗新田小磡村
开放时间：09:00 - 19:00
入场费：$50 / 位
前往方法： 于元朗大马路麦当劳后面的专线小巴总站，乘搭75或76号专线小巴，于石湖围「联安车场」落车；或于西铁元朗站（G2出口）下的巴士站乘76K，于石湖围巴士站落车。

新春赏花推介2：嘉道理农场暨植物园赏梅花樱花

香港虽不是赏樱热门地点，但新春不想外游，又想赏樱，不妨来到大埔嘉道理农场暨植物园，农场早于十年前已于花季推出赏花指数，预告园内的梅花、钟花樱桃的开花情况。

（图片来源：受访者提供）
近日，农场宣布园内50%樱花和梅花已开花，相信临近新春将会盛开。大家可乘坐园内穿梭巴士到达上山区游览赏花，兼欣赏各类本土植物及获拯救的野生动物。今年更是嘉道理农场暨植物园70周年，将会推出各类庆祝活动和工作坊，各位密切留意！

教孩子要遵守赏花礼 仪：眼看手勿动，切勿触摸枝条或移动「落花花毯」，一同守护自然美态。（图片来源：受访者提供）
 点击图片浏览新春赏花亲子好去处详情：

嘉道理农场暨植物园
地址：大埔林锦公路
时间： 09:30 - 17:00 （最后入场时间为16:00；年廿九将提早12:45闭园；初一、初二全日休息）
入场费： 4 - 11岁  $25，12 - 59岁 $50，60岁或以上
长者或合资格残疾人士 $20，4岁以下免费。
查询： www.kfbg.org / FB@KadoorieFarmAndBotanicGarden

