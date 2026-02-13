2026马年挥春｜3间小学童心贺年创作巡礼：童趣挥春发放正能量｜创意贴堂区

2026马年挥春｜新春将至，走进校园，你会发现一室喜庆 —— 不是因为挂满了现成的新年装饰，而是因为一张张小手绘画的挥春、一封封充满童话色彩的利是封，正悄悄把传统节日变成孩子们的创作舞台。即睇3所小学：北角衞理学校、东华三院李东海小学及高主教书院小学部的同学新春挥春作品。

北角衞理学校：童趣挥春发放正能量

为增添节日气氛同时培养学生的正向思维，北角衞理学校特意举行了「性格强项×新春祝贺」创意挥春设计比赛。同学们发挥无限创意，将「社交智慧、毅力、感恩、喜爱学习、自我规范、团体精神、希望、对美丽和卓越的欣赏」等元素，巧妙地融入新春祝福之中。这些作品不仅充满童趣，更为校园带来满满的正能量与喜气，值得大家细心欣赏！

1B 陈玥澄（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览其他同学新春挥春作品：

东华三院李东海小学：幼稚园亲子利是封设计比赛

挥春以外，利是封也是农历新年少不了的主角。位于天水围的东华三院李东海小学，多年来持续举办「幼稚园亲子利是封设计比赛」，已经成为区内不少幼稚园家庭每年期待的活动之一。

冠军_郭雅安（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览其他新春利是封得奖者及作品：

高主教书院小学部：骏马跃动迎新春

高主教书院小学部早前举办「骏马跃动迎新春」活动，今年继续邀请家长与孩子二人一组，围绕生肖「马」设计贺年挥春。翻开得奖品，创意各有千秋，马匹的神态各具特色，配合「马到功成」、「马跃迎春」、「骏马迎新」等祝贺语，非常应节。

高主教书院小学部「骏马跃动迎新春」：2A 李懿洛 初级组冠军（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览其他同学得奖同学与新春挥春作品：

一起分享好作品！即刻投稿

有好的创作一定要公诸同好，欢迎学校、学生投稿（所有中文作文、平面及立体视艺作品或STEAM作品皆可，题材不限，但请尊重原创，严禁抄袭），传送至[email protected]。

