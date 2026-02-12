年廿八大扫除2026｜8件家品须于农历新年前清理免影响运势 云文子大扫除吉日吉时趋吉避凶

年廿八大扫除2026｜马年将至，星期日（15日）便到年廿八，传统会在这天为家居大扫除，除了要为家居打扫清洁，也可趁机清理杂物，送旧迎新，迎接马年好运来临。台湾星座塔罗风水师小孟老提醒大家，以下这8件家品必须于农历新年前尽快清掉，以免影响运势行衰运。玄学天后云文子师傅MasterCloud以奇门遁甲为大家建议3个 大扫除吉时吉日 ，大家可用作参考，以干净整齐的家居迎接新一年。

年廿八大扫除2026｜8件家品农历新年前必扔掉免行衰运

年廿八洗邋遢，除了大扫除清洁家居，台湾星座塔罗风水师小孟老师提醒大家于马年来临前要将这8件东西丢掉，以免影响到运气与家运。

年廿八大扫除｜8件家品农历新年前必扔掉免行衰运（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品1：厨房里坏掉的电器

厨房是家中的财位，也是灶神的所在地，如果厨房里有故障的电器一直放著会让我们的财气晦气，容易累积负能量，也会令财位会被破财，建议果断丢掉。

年廿八大扫除必清家品1：厨房里坏掉的电器（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品2：破碎的玻璃

如果家中有破碎碎掉的玻璃，如桌面窗户有裂痕，一定要赶快换掉。因为破掉的玻璃会让视线扭曲，代表会视人不清，容易遇到小人或被骗，必须换新或丢弃。

年廿八大扫除必清家品2：破碎的玻璃（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品3：不亮的灯

代表光明与前途，家中不亮的灯或有故障的灯具要尽快清掉，以免人生跟视力都不光明，前途黯淡，不但人生运势无光明，视力也会受损。

年廿八大扫除必清家品3：不亮的灯（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品4：枯掉的盆栽

家里有枯萎的盆栽花朵不清掉，容易会有不好的人缘跟桃花，做甚么都难有成果，所以千万记得盆栽如果只剩枯萎部分在房里或露台一定要清掉。

年廿八大扫除必清家品4：枯掉的盆栽（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品5：被虫蛀的家具桌椅

家中有家具桌椅被虫蛀要尽快清理修理，住在里面的人筋骨骨头会不好。

年廿八大扫除必清家品5：被虫蛀的家具桌椅（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品6：没有鱼的鱼缸内的水

如果家中的鱼缸只有水没有鱼，要尽快将鱼缸内的水抽干，因为鱼缸内的水容易积累灰尘而变成脏水、污水，容易招秽气，会影响人的肺部及运势。

年廿八大扫除必清家品6：没有鱼的鱼缸内的水（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品7：旧毛巾与旧马桶刷

厕所是秽气最重的地方，浴厕中的旧毛巾与旧马桶刷会让秽气变晦气，影响健康。如果没有换掉，其晦气会影响人的运势一整年，最好全部换新。

年廿八大扫除必清家品7：旧毛巾与旧马桶刷（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除必清家品8：发霉的衣物

家中有发霉的衣服要尽快清掉，霉菌菌丝难以彻底清除，民间认为穿上发霉的衣物象征「霉运」缠身，其霉气及湿气会令人行一整年的衰运，建议直接丢弃。

年廿八大扫除必清家品8：发霉的衣物（图片来源：PhotoAC）

年廿八大扫除吉日｜3个吉日吉时清理家居迎来好运

清理旧物杂物固然重要，但懂得拣「吉时吉日」效果更会事半功倍！今次请来玄学天后云文子师傅MasterCloud以奇门遁甲为大家建议3个大扫除吉时吉日，大家可用作参考，以干净整齐的家居迎接新一年。

年廿八大扫除吉日｜3个吉日吉时清理家居迎来好运（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览年廿八大扫除吉日：

玄学天后云文子师傅MasterCloud

自幼道法修炼，奇门遁甲风水大师，高功法师。

国际品牌及金融机构御用风水行政策划顾问 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集团)、UBS瑞银集团、大丰银行等)。

曾出版「奇门遁甲」十多本著作。

荣获「2009国际十大易学风水名师」、「2008十大易学风水策划风云人物」、「2020香港最杰出企业服务大奖」等奖项，曾任北京联合大学风水客座教授。

IG：master_cloud_

Facebook：云文子

资料来源：FB@小孟老师星座塔罗牌之清水孟、玄学天后云文子师傅MasterCloud

资料由受访者提供，意见仅供参考。

