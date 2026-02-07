东荟城名店仓×Calbee 4大巨型薯片打卡位+期间限定店 送20套限定版和风薯片碗+利是封套装︳亲子好去处

亲子好去处｜不止小朋友喜欢爱吃薯片，妈妈一样视之为comfort food！今个新春，Calbee将来到东荟城名店仓「薯」来运到主题活动，打造八大「脆」味装置及互动体验，四大经典Calbee成员将会跟大家一起过新年，并在各个「薯」不简单的新春装置等大家！

亲子好去处｜东荟城名店仓×Calbee 4大巨型薯片打卡位+期间限定店

一进东荟城名店仓即见3.8米高的巨型Calbee全新新年包装袋倾泻而下，盛满和风薯片大碗，寓意「薯」满钵满，「块」乐满泻！商场将三楼中庭广场变身为「奇『脆』乐园」，四大巨型Calbee零食装置就在「巨型棋盘」等大家来挑战。跟穿上贺年唐装、2.5米高的巨型Jagabee Potta打招呼后，就可以展开有「脆」「棋」幻之旅！在「『脆』味抓福站」可一起寻「抓」Calbee多款香脆零食，30秒来抓到几多全归于你！

东荟城名店仓将三楼中庭广场变身为「奇『脆』乐园」。（图片来源：东荟城名店仓）

还有多个互动游戏，如Jagarico脆条包装袋有「『薯』艺比拼」数码游戏欢迎大家来挑战，眼明手快的朋友，必定要参加「鲜虾钓钓乐」互动游戏，亲手「钓」起一整年的好运！完成挑战有机会去抽盲盒，带着薯夹片回家慢慢叹薯片！

「『薯』艺比拼」数码游戏欢迎大家来挑战。（图片来源：东荟城名店仓）

超巨型Jagabee薯条屋快闪店就在乐园后，大家可于屋身两侧发掘Jagabee Potta的趣味小知识，也可以入手独家发售、首度登陆香港的Calbee限定商品，笔者大推情人节期间限量发售的Jagabee Potta迷你心型公仔与痛袋，还有办公室小物揽枕毛毯也是爱零食妈妈必备，煲剧时用一流。亦可于店内为孩子制作专属Jagabee，既可写上自订上款、下款，还可加上祝福语句及图案呢！Shopping后记住去二楼天桥「『薯』趣扭蛋俱乐部」试试手气，必扭迷你薯片袋造型锁匙扣、迷你薯条袋造型锁匙扣，可以天天带着心爱薯片上街去，实在太幸福了。

超巨型Jagabee薯条屋快闪店就在乐园后，大家可于屋身两侧发掘Jagabee Potta的趣味小知识。（图片来源：东荟城名店仓）

送20套东荟城名店仓×Calbee限定版和风薯片碗 + 限量版利是封套装2套

《亲子王》现送出东荟城名店仓×Calbee限定新春套装，名额20个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你喜欢哪个Calbee成员？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

（图片来源：东荟城名店仓）

（图片来源：东荟城名店仓）

活动日期：即日起至2月9日（23:59）

奖品： 东荟城名店仓×Calbee限定版和风薯片碗1个 +「年年有『薯』」新春赏 限量版利是封套装2套

名额：20个

