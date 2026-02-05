逗利是 学理财实践人文科 梳头可预防春季鼻敏感？｜《亲子王》新一期精选内容

农历新年快到了！长辈们会在农历新年向小朋友大派利是，送上祝福，这更是教导小朋友理财、储蓄的好时机。适逢小学常识科分拆为科学科和人文科，其中人文科课程框架包含「理财与经济」的学习范畴，学习重点在于提升学生的理财能力，建立正确金钱观，趁「逗利是」这个黄金机会，学校正好向学生展示如何建立正确理财观念。

冯朗校长 学懂「想要」与「需要」

八达通「嘟一嘟」，手机屏幕轻轻一点，小朋友便可购入琳瑯满目的商品，无形中模糊了金钱的价值和获取的过程，小朋友容易对「金钱」产生一种虚拟感。位于黄大仙区的天主教伍华小学（下称伍华）十分重视理财教育，冯朗校长指出，学校理财教育的核心在于带领学生建立正确的资源管理观，「审慎消费、有节制地享乐、有计划地储蓄、有能力地分享。」

分享是理财教学一部分，培养学生的同理心，学会捐款给有需要的人。 （图片来源：受访者提供）

冯校长表示，理财教育不是流于学会「计算」或「储蓄」，而是灌输正确价值观及与品格教育息息相关。以人文学科「理财与经济」学习范畴为例，课程包含从知识到心智的训练，在课堂初期，老师会引导学生进行「欲望清单」的剖析，不同于传统教学主动告诉学生甚么该买，老师让学生先自由列出目标，再透过小组讨论，要求学生诚实地为这些目标排列优先顺序。

天主教伍华小学冯朗校长（图片来源：受访者提供）

田少斌校长 从小培养理财素养

理财不仅是成人的课题，更是孩子必备的生活智慧。九龙城区圣公会圣提摩太小学田少斌校长认为：「理财教育的本质是价

值观教育，理财不仅是『管理金钱』，更是培养孩子责任感、规划能力和价值观的重要途径。」在小学阶段，孩子正处于价值观形成的黄金期，透过理财教育，学校并非要教孩子如何「致富」，而是培养他们的「理财素养」， 包括正确的知识、自律的态度，以及在资源有限的情况下如何作出明智抉择，并且明白储蓄的意义。

学校透过阅读绘本等多元化活动，让学生明白理财的道理。 （图片来源：受访者提供）

田校长指出，学校透过三方面推动理财教育，包括模拟体验，学校举办了「Simlife生涯规划体验」及「Project M2做个小老板」活动，让学生在模拟环境中面对进修、投资或消费的抉择。这种「虚拟人生」让他们明白金钱与时间、努力之间的关系，反思「生活的快乐来源」不单是数字的增长，更是目标的达成与平衡，学校亦透过跨学科校本课程，将理财教育融入数学、常识及生命教育科，例如在生命教育课加入「作金钱的管家」课题。

圣公会圣提摩太小学田少斌校长（图片来源：受访者提供）

