国情教育幼小做起 分阶段推行：幼小薰陶 中学实践｜高主教书院前校长杨世德专栏

近年走访学界，不难发现「国情教育」已成为香港校园生活中重要及必须的一环。从每周庄严的升旗仪式，到各式各样的中华文化周，甚至返内地考察调研，国情教育在香港的中学及小学阶段已不仅是普及推展，更是逐步深化。然而，作为一名在教育界前线多年的校长，看着这些成果，我常在思考一个更深层的问题：在学生的爱国教育成长光谱中，我们是否起步得够早？

品格价值观「三岁定八十」

俗语云：「三岁定八十。」这并非无稽之谈。教育心理学早已指出，幼儿阶段是大脑发育最迅速、可塑性最强的时期。人的价值观、品格，乃至对事物的情感及爱好，往往源于幼年时期的潜移默化。若我们认同孝顺父母、尊重师长、帮助弱小、有正义感这些美德需要从小培养，那么，认识自己的国家、建立对民族的归属感，同样不应等到孩子长大后才开始。幼稚园阶段的国情教育，并非要灌输艰涩的政治理论，而是侧重于「情感连结」。透过认识国旗、接触传统节日、聆听历史故事，让幼儿在游戏与生活中，自然地对「中国人」这个身分产生亲切感及认同感。

（图片来源：教育局国民教育一站通）

网络世代的资讯挑战

我们必须正视一个现实：当孩子升上高小及初中，他们的价值观已逐步成形。这个时期的青少年正处于探索自我的阶段，对权威容易产生质疑。更关键的是，现今网络资讯泛滥，青少年每天在虚拟世界接触海量讯息，真假难分。

（图片来源：教育局国民教育一站通）

若他们在成长早期未建立稳固的价值观根基，又缺乏足够的资讯素养去分辨真伪，便极容易被外国媒体及网络上偏激、片面甚至虚假的资讯误导。一旦在价值观上出现偏差，对国家产生误解，届时再想纠正，往往事倍功半。因此，「预防胜于治疗」，在白纸般的幼年时期打好「底色」，至关重要。

（图片来源：教育局国民教育一站通）

分阶段推行：幼小薰陶 中学实践

基于上述观察，我认为国情教育的推行应有层次之分。在幼稚园和小学阶段，应将国情教育有机地融入学校课程内。例如透过绘本教学、音乐欣赏、话剧、传统工艺制作、说好故事等软性手法，让孩子从小「知根心、懂国情」，在感性认识中积累基础知识。

（图片来源：教育局国民教育一站通）

当这些孩子升上中学，具备了基本的认知与情感基础后，教育的重点便应转向「实践及探索」。中学生不应只留在课室，而是要「走出去」。学校应组织学生回内地进行实地考察、参观企业、参与义工服务、进一步了解中国发展大局。试想，当学生亲身站在历史古迹前，或亲眼见证国家的科技发展，那种由内而外的震撼与认同，是任何课本都无法替代的。

（图片来源：教育局国民教育一站通）

结语：为下一代建立稳固根基

教育是一项细水长流、深耕细作的工程。各位家长、各位同工，让我们从幼开始，用适合孩子的方式，在他们纯真的心田里播下爱国爱家的种子。只有根基扎得深，我们的下一代才能在复杂多变的资讯洪流中，具备明辨是非的能力，成为有承担、有视野、愿意为国家奉献的新一代。

图片来源：教育局国民教育一站通

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

相关文章︳人工智能助力教育革新：打造智慧校园新时代︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳测验季节的亲子沟通：一句话的温度与力量 这几句话孩子最爱听︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳教师执业证书制：专业发展与时并进的契机 教师表现评核的实施︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳守护心灵之光：正视香港学界自杀问题的6个成因与出路 ︳高主教书院前校长杨世德专栏相关文章︳多元智能培育孩子的真正价值 提升这两方面能力为职场成功的关键钥匙 ︳高主教书院前校长杨世德专栏