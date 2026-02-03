海外升学 | 孩子参与度越高越好 升学专家分享亲子商讨留学的关键技巧

近年来，越来越多家长向往外国完善的教育制度与丰富的学习资源，希望为子女安排海外升学。然而，远赴他乡，在陌生的环境中生活数年，无疑是影响一生的重大决定。而在这个过程中，子女的意愿与想法同样不可忽视。家长该如何在引导子女了解海外升学的优势时，同时尊重他们的意见，避免让孩子陷入「无得 Say No」的局面？

两位来自《英识教育》的升学顾问——Carson Tsang及Emily Wong，根据多年处理相关个案经验，分享亲子间在讨论出国留学时应留意的几个关键细节，助大家与子女携手寻求共识。

初期部署：建立对「留学」的认知

不少家长会选择在高小临近升中阶段安排子女到英国留学，但此时孩子对前途与发展的想法往往仍较模糊。Carson 和 Emily建议，家长可让子女全程参与留学安排，包括选校、访校、与顾问交流，甚至参加暑期或短期课程及体验营，帮助他们建立对「出国留学」的基本概念。同时，家长亦应多聆听孩子的想法，邀请他们参与与升学决策相关的讨论，了解其期望与担忧，从而在亲子之间建立共识。

遇到分歧：保持冷静 避免仓促决定

在面对出国留学这样的重要人生选择时，出现意见分歧实属人之常情。Carson指出：「最常见的分歧往往出现在选校方向上。学生可能更重视课外活动，或希望有较多华人同学以便适应；而家长则通常更看重学术表现。」Emily补充：「有时孩子不接受家长的意见，可能是觉得资讯过时或带有偏见。若能寻求外部专业意见，例如升学顾问，往往能打破僵局，协助双方找到共识。」

不同年龄阶段 家长角色大不同

随着子女年纪渐长，会变得越来越有主见。相较于高小、初中阶段家长需担任「主导者」，到了高中则转为「引导者」与「伙伴」，而在大学阶段更应成为「聆听者」与「后勤支援」。Carson 和 Emily指出，家长在不同阶段应扮演不同角色：

小学至初中阶段：主导者

进入高中后，成绩压力骤增，家长需要协助孩子学会面对升学挑战。由于孩子已开始具备独立思考和主见，家长可与他们共同讨论未来目标，并根据学科强项分析大学入学要求，提供适切的引导。

高中阶段：引导者

大学阶段：聆听者

到了大学，孩子已迈入成年，学习与前途的选择应由他们作主。多元的社交圈子亦会促使他们思考「自己想成为怎样的人」。此时家长应学会倾听，即使孩子的想法与自己不同，也要给予尊重与支持。

《英识教育》升学顾问Carson Tsang

《英识教育》升学顾问Emily Wong

