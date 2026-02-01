亲子餐厅｜东京米芝莲一星餐厅日山推儿童套餐 超可爱动物造型饭团/甘口咖哩/香脆炸物

柔软嫩滑的和牛入口即融，脂香满溢，而拥有过百年历史的「日山畜产」更是日本和牛鉴定级权威。位于湾仔的日山分店，店铺同样有标志式竹林隧道布置，让大家未进店先感受浓浓仪式感。现时除了爸妈可以品尝滋味和牛，连孩子也可于高级日式料理店享受专属儿童套餐。即睇 亲子餐厅 的美食推介与订座方式，跟小朋友去叹美食。

亲子餐厅｜东京米芝莲一星餐厅日山推儿童套餐

想在香港吃到高级和牛，可到日山位于湾仔的分店，店内提供的黑毛和牛由鹿儿岛空运到港，全部都受日山畜产认证，质责当然有保证。师傅在客人面前炮制寿喜烧，温度和时间都要控制得宜。

日山湾仔分店于去年在合和中心开幕，其日本总店已连续十年荣获 米芝莲一星殊荣。（图片来源：《亲子王》）

现时湾仔日山更推出周末及公众假期的限定优惠，两位成人凭会员订座惠顾该店午市或晚市寿喜烧套餐两份，即可免费带同一位小童享用「日山儿童套餐」（价值$248）。儿童餐可不马虎，有超可爱动物造型饭团和甘口咖哩，也有小朋友最爱的九州炸鸡、吉列薯饼、吉列炸虾等多款香脆炸物，分量十足，保证孩子吃得饱饱。

儿童套餐为湾仔店独有，由前菜至甜品皆融入可爱元素，鸡肉丸 配上甘口咖哩，香口惹味，一点也不辣。（图片来源：《亲子王》）

同集团旗下的姊妹店「月山」星期六至日凡惠顾任何午市套餐或晚市套餐一份 ，即可免费获赠儿童套餐一份（价值$248）。也有推出亲子友善餐单，特别为3至12岁小客人免费提供特制小孩版Omakase，让大、小朋友都能满足地品尝到高级日式料理。

师傅在客人面前炮 制寿喜烧，温度和时间都要控制得宜。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子餐饮详情：

日山（湾仔分店）

地址：湾仔皇后大道东183号合和商场4楼416号舖

营业时间： 星期一至五 12:00 - 15:00、18:00 - 22:30；

星期六、日及公众假期 12:00 - 15:30、18:00 - 22:30

订座电话：2335 0388

*儿童餐优惠须最少于两日前预订

*「月山」（中环皇后大道中80号H Queen's 19楼）

相关文章︳2大亲子烹饪活动推介 小厨师DIY薄饼/水塘游大自然亲子乐×原野烹饪｜亲子好去处2026