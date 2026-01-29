升中面试必读最Hit 100题 + 2位校长传授突围贴士 爸妈矮子女仲有机会「高」？︳《亲子王》新一期精选内容

中一自行分配学位申请已截止，这阶段中，每位小六学生可以向心仪的两所中学递表，大部分官津资助中学，都会在二月底至三月初进行面试。升中面试至关重要，，同学欲在芸芸众生脱颖而出，令面试校长或老师留下深刻印象，岂能没有策略？面试问题刁钻是必然，现整理最热门的让同学「温定书」 ，也请来小学校长多方面剖析。

升中面试必读最Hit 100题 + 2位校长传授突围贴士（图片来源：PhotoAC）

竞争激烈 面试是突围关键

对于升中程序相当熟悉的前拔萃小学主任、资优教育中心创办人Miss Claudia Chu提醒家长，不同Banding的学校也竞争激烈。以下精选了来自 elitelearningbymschu.com 的100题热门升中面试题目，大家可以多练习。

前拔萃小学主任、资优教育中心创办人Miss Claudia Chu（图片来源：受访者提供）

你认为自己像孙悟空还是诸葛亮？ 谁帮你写申请表格呢？为何不自己写？ 以一分钟短讲，题目：厨余的处理 书法是中国的传统艺术，有人认为学习书法可以陶冶性情，但也有人认为不合时宜。你认为小学生应该学习书法吗？ 如果你可以去任何国家旅行，你会选择哪个？ 分享一次你尽了力但结果令人失望的经历。 假如你明天醒来变了成年人，你最想做甚么？ 用一个成语来形容自己。 你认为中文、英文、数学、科学、AI，哪一科对你的未来最有用？ 你赞成穿校服上学吗？

大角嘴天主教小学 为学生建构内容

向来升中理想的大角嘴天主教小学，2024 - 25年度约93%学生获派首五志愿，每年周德辉校长皆会向小六学生及家长，讲解升中派位的程序及选校策略，给予中肯而实在意见。周校长认为以前的升中面试多以口头发问，集中于阅读、知识范畴，近年变化颇大，多加入了STEAM元素、生活化情境题，甚至有中学会递上iPad让学生做题目，另设小组模式，以及家长面试等。

学校会为即将升中的学生额外腾出时间作训练。就STEAM而言，学校强调建构学生对STEAM的认识，好让他们有内容性可以表达，因此学生早于小一开始已接触STEAM，高小就会有专题研习，变相学生对于整个过程、与同学合作模式、需要考虑的元素等都能清晰地展示。

大角嘴天主教小学周德辉校长（图片来源：受访者提供）

圣公会圣纪文小学 技巧与态度并重

在深水埗区属热门学校的圣公会圣纪文小学，根据校网，其2024 - 25年度升中派位有超过60%学生获派英文中学，实在亮眼，马俊江校长说近年升中面试形式的改变，更显得收生准则已有所不同。「近年大部分中学都看重学生在小组讨论的表现，从而认清学生的特质。」

以往，成绩是取录升中学生的一大考虑，但马俊江校长指近年升中面试着重小组讨论，反映了教育界对学生的要求早已不止是成绩，会更看重学生的个人见解，是否懂得和别人协作？在倾谈过程中，面试官能看出学生纯粹是作为附和者，还是有领导能力表达个人意见之外，更懂得带领动整个小组内三至四位同学，一起就着主题去表达意见？这种协作能力，是不少中学校长都想录取的学生。

学生要在面试中突围而出，马校长认为学生要掌握能力技巧与态度。面试官期待同学除了回答问题外，更希望听到一些新观点，至于态度，马校长希望「纪文人」能展现出谦卑，纵然你具有领导才能，但绝不是高高在上，在面试过程中自然地带动团队中的同学，更有大将之风，但凡出众的学生，都拥有这种特质。

圣公会圣纪文小学马俊江校长相（图片来源：受访者提供）

想知更多100题最hit面试题目及校长贴士，就要留意今次《亲子王》「教育教题」的详细报道。

