台湾人气IP柴语录登陆Mikiki × 卓尔广场 亲子贺年工作坊/贺年展销/宠物友善打卡区 送30个财神咕𠱸 ｜亲子有礼

新春好去处︳各位大、小柴犬迷要留意，台湾人气爆灯的IP《柴语录》，将带同一众可爱角色 —— 柴犬、哥基、猫咪、水豚来到新蒲岗Mikiki及屯门卓尔广场，齐齐换上喜气洋洋的新春造型，将两大商场打造成「柴」气满溢的贺年乐园。今期《亲子王》将送出Mikiki×卓尔广场《柴语录》财神咕𠱸，爱各位柴犬迷要把握机会喇！

新春好去处︳Mikiki × 卓尔广场 台湾人气IP《柴语录》贺年乐园

台湾人气爆灯的IP《柴语录》换上喜气洋洋的新春造型，来到新蒲岗Mikiki及屯门卓尔广场。新蒲岗Mikiki有「柴运亨通新春乐园」六大主题打卡及游戏区，包括可爱至极的三米高超巨型财神柴犬！而柴犬与好友水豚更会在「柴运亨通幸运屋」中恭候各位，陪大家玩缤纷回转木马。场内特设宠物友善打卡专区，大家记住带同爱宠来贺新岁！同场还有三大互动游戏，包括「幸福开运轮」、「步步高升」大力士、「福气滚滚来」弹珠台，让大家边玩边打卡！

新春好去处︳Mikiki × 卓尔广场 台湾人气IP《柴语录》贺年乐园（图片来源：Mikiki × 卓尔广场）

而屯门卓尔广场的「柴运亨通日式新年祭」就有四大和风打卡及游戏区，必跟头顶金桔、泡在暖汤中的逾2.3米高巨型柴犬合影，再到寓意吉祥的开运鸟居下感受浓厚日式新年氛围，还可在日式绘马墙上写下新年愿望呢。小朋友可挑战「日式鱼池钓鱼乐」游戏，钓出满满好运，马年顺利如意！

可以带爱宠来一起感受贺年气氛。（图片来源：Mikiki × 卓尔广场）

点击图片浏览新春好去处详情：

两大商场亦设有「贺年展销」，可到此入手贺年糖果、礼盒、各式糕点及年花等，为新年做好准备。粉丝亦要留意《柴语录》财神见面会、消费换领《柴语录》精选贺年礼品、「柴犬团年派对」、书法大师即席挥春、新春亲子DIY工作坊等活动，还会有财神大派朱古力金币呢！

３米高巨型财神柴犬（图片来源：Mikiki × 卓尔广场）

送30个Mikiki×卓尔广场《柴语录》财神咕𠱸

《亲子王》现送出《柴语录》财神咕𠱸，名额30个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你最想跟《柴语录》哪个角色打卡？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

送30个Mikiki×卓尔广场《柴语录》财神咕𠱸 （图片来源：Mikiki × 卓尔广场）

活动日期：即日起至2月2日（23:59）

奖品：Mikiki×卓尔广场《柴语录》财神咕𠱸

名额：30个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/q2XSF5Jaf7fDB49W7

* 得奖者将有专人通知领取礼品方法；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。

