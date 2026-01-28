新春好去处｜各位迪士尼乐园粉丝的爸妈要留意，踏入马年，乐园将于1月30日至3月1日举办「奇妙年年」马年新春庆祝活动，各位迪士尼朋友将会换上新春服饰跟大家拜年。除了有各式各样的惊喜活动，更会推出全新「迪士尼新年开运福袋」，福袋内含随机一款独家限定的骑马接福系列毛公仔，包括Gelatoni、StellaLou或LinaBell！现在更有快闪优惠1大1细低至$384，即抢优惠码，就可$1000减$500，以最抵价去玩喇！

香港迪士尼乐园「奇妙年年」新春活动入手开运福袋 快闪优惠1大1细低至$384 附半价优惠码｜新春好去处（图片来源：香港迪士尼乐园）

新春好去处｜香港迪士尼乐园「奇妙年年」必抢限量开运福袋

今年香港迪士尼乐园「奇妙年年」马年新春庆祝活动特别推出「迪士尼新年开运福袋」，每个福袋内含随机一款独家限定的骑马接福系列毛公仔，包括Gelatoni、StellaLou或LinaBell，还有《魔雪奇缘》主题及迪士尼朋友主题的商品、20周年系列收藏卡或花车巡游系列珍藏卡，以及福袋限定的奇华饼家专属贺岁糕点礼盒，入手必有惊喜。凡购买福袋或于乐园内任何商店或香港迪士尼官方网站单一交易净消费满$488或以上，还可参加「2026米奇幸运赏」，奖品包括香港迪士尼乐园酒店国宾厅主题套房、奇妙处处通白金卡年票、周大福999.9足金工艺精品吊坠等，合共送出10万份奖品及礼遇，人人有奖，让每位参与者在新一年收获满满。

香港迪士尼乐园「奇妙年年」马年新春庆祝活动特别推出「迪士尼新年开运福袋」（图片来源：香港迪士尼乐园）

新春好去处｜香港迪士尼乐园新春主角「小马红心」

香港迪士尼乐园内已换上全新新春布置，小镇广场中央设有以《反斗奇兵》角色小马红心为设计主题的米奇红灯笼，贺年气氛浓厚。大家还可跟已换上贺年服饰的「财神高飞」、米奇与好友在美国小镇大街相聚互送祝福，也可在节日装饰的Duffy与好友游玩屋内，与身穿新年打扮的Duffy、ShellieMay、LinaBell等一众好友见面。

Duffy & Friends已换上新年衫喇！（图片来源：香港迪士尼乐园）

「小马红心」就在反斗奇兵大本营亮相，祝愿大家马年行大运。由大年初一（2月17日）起入园的宾客，更有机会获赠内含朱古力金币及优惠券的小马红心利是，寓意马上发财。

马年当然是我「小马红心」做主角喇！（图片来源：香港迪士尼乐园）

新春主题商品与联乘精品

乐园同时推出一系列新春限定商品，米奇与好友、Duffy与好友、《富贵猫》玛丽及《仙履奇缘》鲁斯福等位位都是主角，新春全盒、利是封、挥春、锁匙扣及迪士尼珍藏币等应有尽有。粉丝要留意香港迪士尼乐园独家推出、身穿新年新装的StellaLou、CookieAnn及LinaBell毛公仔，以及以盲盒形式发售的「骑马接福」系列Duffy与好友毛公仔。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

乐园亦再度与日本潮流品牌FDMTL合作，推出全新独家设计师系列，包括服饰、配饰及盲盒摆设，更有两款限量珍藏品：日本制全印花牛仔外套及米奇20周年主题丝印美术画，最啱追求时尚与收藏的粉丝。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

寓意吉祥节日滋味美食

园内亦准备了多款寓意吉祥的新春美食，如在户外小食亭就有7款造型可爱的Duffy与好友海绵蛋糕，小镇雪糕店就有热情果芒果味扭纹软雪糕。大冒险家餐厅的半自助晚餐则提供多款特制新春甜品，如金桔造型白朱古力香橙蛋糕及锦鲤造型芒果蛋糕，为新一年带来甜蜜祝愿。

（图片来源：香港迪士尼乐园）

快乐同游优惠加推至5月

备受欢迎的「快乐同游」门票优惠，将由2026年1月24日加推至5月3日，只要两位或以上朋友仔同游，就享正价一日门票75折，并获额外餐饮及商品折扣优惠券。以二人同行计算，最多可悭$470。

换上贺年服饰的「财神高飞」（图片来源：香港迪士尼乐园）

「快乐同游」门票预订优惠（香港居民专享）

预订日期：即日起至2026年4月30日（需提前3天预订）

入园日期：2026年1月24日至2026年5月3日

特别快闪优惠：香港迪士尼门票劈价优惠码

只要输入半价优惠码「HKDISNEY5」，即可$1000减$500：

【香港迪士尼门票劈价优惠码：HK$1000-HK$500】

KKday优惠：

．1日门票：成人2人同行扣减HK$500， 人均只需HK$360/日

．1日门票：1成人1小童同行扣减HK$500， 人均只需HK$282.5/日

．2日门票：成人2人同行扣减HK$500， 人均只需HK$230/日

．2日门票：1成人1小童同行扣减HK$500， 人均只需HK$191.25/日

*另有减HK$40 优惠码：HKDLHK40

*出发日期由1月28日 至 3月31日

