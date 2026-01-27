Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾Mr. Steak自助餐快闪买一送一 自助餐无限量生蚝/蟹脚低至$280长者半价︳亲子优惠

亲子
更新时间：11:18 2026-01-27 HKT
发布时间：11:18 2026-01-27 HKT

自助餐优 ︳不少爸妈都是生蚝、蟹脚迷，想以最优惠价大叹海鲜美食，就要留意今日(27日)的铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐优惠买一送一，低至$208即可任食雪花蟹脚、各款海鲜、刺身及Haagen-Dazs雪糕！自助晚餐只需$280起即可大叹生蚝，情人节一样有优惠，长者更半价！即睇快抢连结，去跟一家人趁年尾吃丰富大餐。

亲子优惠︳Mr. Steak自助餐买一送一任食生蚝、蟹脚

铜锣湾Mr. Steak a la minute自「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐供应各款海鲜，包括雪花蟹脚、翡翠螺，还有刺身及中西式汤品、美国烧牛肉等，亦要试试大、小朋友都心心眼的即焗传情达意心太软、牛乳布甸。星期六、日及公众假期更加设即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧，更有小朋友最爱的Haagen-Dazs雪糕，配心太软实在太夹喇！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

自助晚餐除了有午市一系列丰富菜式外，更有雪花蟹脚、生蚝及美国烧牛肉，还有以多款烹调方式入馔的日本和牛，如铁板和牛、日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等。情人节一样有优惠，跟家中大、小情人去叹大餐最sweet！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$205/位起】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐
用餐时间：12:00 - 14:30
优惠：
．平日星期一至五 HK$410/2位，平均HK$205/位（原价HK$410/位） 
．星期六至日 HK$510/2位，平均HK$255/位（原价HK$510/位）
（原价加一服务费于餐厅现场支付） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$265/位】「环球海鲜、生蚝、美国烧牛肉、雪花蟹脚」情人节自助午餐
用餐日期：2026年2月14日 
优惠：
．HK$530/2 位，平均HK$265/位（原价HK$530/位）
（原价加一服务费于餐厅现场支付）  
购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐
用餐时间：17:00 - 19:00
优惠：
．平日星期一至五 HK$560/2位，平均HK$280/位（原价HK$560/位） 
．星期六至日 HK$610/2位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）
（原价加一服务费于餐厅现场支付） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜成人买一送一｜加1位长者半价｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐 用餐时间：17:00 - 19:00
优惠：
．平日星期一至五 HK$840/3位，平均HK$280/位（原价HK$560/位） 
．星期六至日 HK$915/3位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）
（原价加一服务费于餐厅现场支付） 
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜1位成人6折｜加1位长者半价｜人均HK$308/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐 用用餐时间：17:00 - 19:00
优惠：
．平日星期一至五 成人HK$616/2位，平均HK$308/位（原价HK$560/位） 
．星期六至日 HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原价HK$610/位）
（原价加一服务费于餐厅现场支付） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐 
用餐时间：19:30 - 22:00 
优惠：
．平日星期一至四 HK$670/2位，平均HK$335/位（原价HK$670/位） 
．星期五至日，公众假期及前夕 HK$710/2位，平均HK$355/位（原价HK$710/位） 
（原价加一服务费于餐厅现场支付） 
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$404/位】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」情人节自助晚餐
用餐日期：2026年2月14日 17:00 - 19:30 
优惠：
．HK$808/2位，平均HK$404/位（原价HK$808/位）
（原价加一服务费于餐厅现场支付） 
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
优惠期（预订期）： 2025年11月26日12:00至12月2日23:59 
用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日 
用餐地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳海洋公园万豪酒店自助餐买一送一3.5小时任食波士顿龙虾/6大海鲜 连海洋公园门票优惠︳亲子优惠

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
2小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
2小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
17小时前
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
政情
2小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
2026-01-26 10:44 HKT
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
16小时前
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
即时国际
5小时前