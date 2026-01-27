铜锣湾Mr. Steak自助餐快闪买一送一 自助餐无限量生蚝/蟹脚低至$280长者半价︳亲子优惠

自助餐优 ︳不少爸妈都是生蚝、蟹脚迷，想以最优惠价大叹海鲜美食，就要留意今日(27日)的铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐优惠买一送一，低至$208即可任食雪花蟹脚、各款海鲜、刺身及Haagen-Dazs雪糕！自助晚餐只需$280起即可大叹生蚝，情人节一样有优惠，长者更半价！即睇快抢连结，去跟一家人趁年尾吃丰富大餐。

亲子优惠︳Mr. Steak自助餐买一送一任食生蚝、蟹脚

铜锣湾Mr. Steak a la minute自「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐供应各款海鲜，包括雪花蟹脚、翡翠螺，还有刺身及中西式汤品、美国烧牛肉等，亦要试试大、小朋友都心心眼的即焗传情达意心太软、牛乳布甸。星期六、日及公众假期更加设即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧，更有小朋友最爱的Haagen-Dazs雪糕，配心太软实在太夹喇！

（图片来源：KKday）

自助晚餐除了有午市一系列丰富菜式外，更有雪花蟹脚、生蚝及美国烧牛肉，还有以多款烹调方式入馔的日本和牛，如铁板和牛、日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等。情人节一样有优惠，跟家中大、小情人去叹大餐最sweet！

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$205/位起】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：

．平日星期一至五 HK$410/2位，平均HK$205/位（原价HK$410/位）

．星期六至日 HK$510/2位，平均HK$255/位（原价HK$510/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$265/位】「环球海鲜、生蚝、美国烧牛肉、雪花蟹脚」情人节自助午餐

用餐日期：2026年2月14日

优惠：

．HK$530/2 位，平均HK$265/位（原价HK$530/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：

．平日星期一至五 HK$560/2位，平均HK$280/位（原价HK$560/位）

．星期六至日 HK$610/2位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜成人买一送一｜加1位长者半价｜人均HK$280/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐 用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：

．平日星期一至五 HK$840/3位，平均HK$280/位（原价HK$560/位）

．星期六至日 HK$915/3位，平均HK$305/位（原价HK$610/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜1位成人6折｜加1位长者半价｜人均HK$308/位起】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐 用用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：

．平日星期一至五 成人HK$616/2位，平均HK$308/位（原价HK$560/位）

．星期六至日 HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原价HK$610/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐

用餐时间：19:30 - 22:00

优惠：

．平日星期一至四 HK$670/2位，平均HK$335/位（原价HK$670/位）

．星期五至日，公众假期及前夕 HK$710/2位，平均HK$355/位（原价HK$710/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$404/位】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」情人节自助晚餐

用餐日期：2026年2月14日 17:00 - 19:30

优惠：

．HK$808/2位，平均HK$404/位（原价HK$808/位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2025年11月26日12:00至12月2日23:59

用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日

用餐地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

